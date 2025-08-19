Війна входить у нову фазу: названо головну причину просування росіян на фронті

Просування військ РФ на ділянках фронту не є чимось новим, адже стратегія України полягає у завданні ворогові максимальних втрат, вказує експерт.

Названо головну причину просування росіян на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Кузан:

Головна ціль українських військ - завдати ворогу якнайбільших втрат

У Росії немає ресурсів для повної окупації Донеччини

Гіпотетичне закріплення росіян на окремих ділянках прориву не створює принципово нової загрози, адже головним завданням для України залишається знищення живої сили ворога. Про це в інтерв'ю Главреду розповів глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

Експерт зазначає, що в ситуації немає нічого принципово нового, адже випадки, коли російським військам вдавалося заходити й тимчасово займати певні території, відомі давно. Так само очевидно й те, що Україна іноді втрачає позиції, але головне завдання — завдавати ворогові максимальних втрат за ці території.

"Тобто обмін умовно виглядає як "наша територія - на їхніх людей". Це саме та стратегія, якою зараз воюють наші Сили оборони, і іншої у нас поки що немає", - вказує він.

Кузан підкреслив, що мова про повний вихід із контрольованої частини Донецької області йти не може, адже це нереалістичний сценарій. Для його реалізації Росії потрібні значно більші ресурси, щоб утримати території та створити загрозу для всієї агломерації, включно з Дружківкою. Нині такої можливості у противника немає, адже невеликі групи не здатні цього досягти.

На його думку, якщо Україна отримає достатньо засобів для боротьби з росіянами в повітрі, особливо для знищення чи придушення їхніх дронів (у тому числі за допомогою РЕБ), то можна буде поступово відрізати й ізолювати такі групи, а згодом їх ліквідувати. Цей процес вимагатиме часу і не буде миттєвим.

"Ми хотіли б, щоб цей процес був швидшим, але війна зараз знаходиться на піку свого розвитку. Ця літня наступальна кампанія, якою хвалився Путін, зараз прискорилася з російського боку через переговори між Трампом і Путіним. Саме тому Путін не шкодує ресурсів - ми бачимо велику кількість дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ. На цих ділянках фронту росіяни не відчувають жодного дефіциту таких апаратів, постійно ними атакують, намагаючись придушити наших операторів дронів і позбавити нас можливості контролювати зону ураження (так звану kill zone)", - додав експерт.

Дивіться відео інтервʼю Сергія Кузана Главреду про поточну ситуацію на фронті:

Кузан відзначив, що цього місяця кількість вильотів російської авіації зросла на 18%, а разом із цим збільшилися й скиди керованих авіабомб по українських позиціях. Під таким прикриттям противник намагається проривати оборону: невеликі групи заходять углиб і намагаються підтягнути додаткові сили для розвитку успіху.

Основна мета росіян полягає у використанні подібних "просочувань" для посилення паніки, деморалізації та дезорганізації як у тилу, так і серед військових на передовій. Це зрештою знижує боєздатність, і Україна повинна це чітко усвідомлювати. Експерт підкреслив, що росіяни мають значний досвід у проведенні масштабних інформаційних спецоперацій, і тому надзвичайно важливо не дозволяти їм досягати успіху в цій сфері.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України просунулися в районі Добропілля, де діє 1-й корпус Національної гвардії. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено російський вантажний потяг із паливно-мастильними матеріалами. Унаслідок цього рух поїздів через регіон повністю зупинено, заявив радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Аналітики ISW наголосили, що єдиний варіант швидкої окупації Донбасу для Росії — це капітуляція України, оскільки військовим шляхом досягти цього неможливо. Вони також поставили під сумнів твердження Володимира Путіна, що російська армія нібито неминуче встановить контроль над усією Донецькою областю в разі затягування війни.

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

