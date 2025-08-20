Рус
"Повзучий наступ" на Донеччині: у ЗСУ розкрили, що задумав ворог на тлі переговорів

Руслан Іваненко
20 серпня 2025, 22:30
Українські захисники розгортають протидронові сітки та посилюють контроль на фронтових маршрутах.
Українські сили зміцнюють оборону на фронті, протидіючи ефективним підрозділам російських безпілотників / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

На Донеччині в напрямках Краматорська та Добропілля російські війська прорвалися глибоко в оборонні позиції українських військ. Окупанти намагаються захопити якомога більше територій, поки мають можливість, повідомляє The New York Times.

Тактика ворога

Старший сержант 93-ї механізованої бригади Віталій Піасецький розповів про дії противника:

"Це повзучий наступ. Але деякі з цих груп все ж прориваються".

За словами Піасецького, механізовані атаки росіян стали рідкістю через активне використання дронів, які виявляють рух бронетехніки, вантажівок та мотоциклів.

Солдат із 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", що дислокується біля Добропілля, зазначив, що серйозність наступу ворога не завжди відповідає реальній загрозі, але останнім часом росіяни частіше намагаються просуватися, незважаючи на мирні ініціативи світових лідерів.

Загроза дронів

Піасецький та сержант Олександр Карпюк із батальйону безпілотних систем "Інквізиція" 59-ї окремої штурмової бригади наголосили на обмеженості ресурсів ЗСУ:

"Ми повинні визнати, що ці підрозділи працюють. Усі ці нові підрозділи безпілотників становлять для нас нову загрозу", — зазначив Карпюк.

Добропілля / Інфографіка: Главред

За його словами, основним захистом залишаються протидронові сітки, розташовані вздовж доріг та на транспортних засобах.

Росіяни також ефективніше збивають українські безпілотники. Раніше важкі дрони-бомбардувальники "Баба Яга" могли здійснити близько 70 польотів до знищення, тепер їх збивають уже після приблизно 10 місій.

Ситуація на Покровському напрямку

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, повідомив для Главреду, що на Покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це розмір великої європейської армії.

Кузан пояснив, що українським захисникам складно стримувати таку кількість ворога, і можливий відхід ЗСУ з Покровська не виключається:

"Допоки будь-який оборонний рубіж — Покровська чи іншого міста — дозволяє завдавати противнику втрат, що значно перевищують наші, утримувати його має сенс. Якщо ж територія перестає виконувати головну військову функцію, тримати її лише з принципових міркувань недоцільно. Наше головне завдання — збереження особового складу. Утримання позицій ціною великих людських втрат неприйнятне. Тому доля Покровська визначатиметься саме з урахуванням цих обставин".

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України досягли успіхів на кількох напрямках фронту, зумівши просунутися вперед та закріпитися на нових позиціях.

Аналітики Інституту вивчення війни уточнили, що Збройні сили України просунулися в районі Добропілля, де діє 1-й корпус Національної гвардії.

Тим часом на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено російський вантажний потяг із паливно-мастильними матеріалами. Унаслідок цього рух поїздів через регіон повністю зупинено, заявив радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

війна в Україні Добропілля Фронт Бої в Донецькій області
