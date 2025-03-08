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Зупинка допомоги США: в ISW пояснили, як Росія вже "відіграється" на Україні

Даяна Швець
8 березня 2025, 08:50
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Без підтримки США українські війська стикаються з посиленням російських атак.
Зупинка допомоги США: в ISW пояснили, як Росія вже 'відіграється' на Україні
Російські удари стали масштабнішими / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Головні висновки ISW:

  • Ворог застосовує більше дронів і ракет для виснаження ППО
  • Кремль нарощує атаки на тлі скорочення західної допомоги

Агресор нарощує комбіновані удари за допомогою дронів і ракет, прагнучи виснажити українську систему ППО та пристосуватися до нових засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це розповіли експерти Інституту вивчення війни (ISW).

З 6 на 7 березня Росія здійснила один із наймасштабніших ракетно-дронових ударів по Україні. Ворог продовжує змінювати тактику, збільшуючи кількість безпілотників "Шахед" і приманкових дронів у кожному ударі, щоб послабити українську протиповітряну оборону.

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Згідно з оцінками експертів, росіяни збільшили кількість застосованих балістичних ракет "Іскандер-М/КН-23" і крилатих ракет Х-101/Х-55 під час атаки 6-7 березня. Це могло бути спрямоване на максимізацію руйнувань обраних цілей. Водночас значна кількість "Шахедів", дронів-приманок та ракет "Калібр" використовувалася для виявлення та подавлення української ППО.

"Росія, ймовірно, скористається призупиненням американської військової допомоги та обміну розвідданими з Україною, щоб активізувати свою кампанію із завдання ударів з великої відстані і виснажити ракетний запас української ППО", – ідеться в огляді.

Зменшення американської допомоги може негативно вплинути на здатність України завчасно реагувати на російські атаки, оскільки США відіграють важливу роль у системі раннього попередження.

"Росія також, ймовірно, має намір змусити Україну швидко вичерпати запаси перехоплювачів ППО "Патріот", на які Україна покладається для захисту від російських балістичних ракет, під час паузи у військовій допомозі та обміні розвідданими з боку США, щоб максимізувати шкоду від наступних ударів. Українські сили, ймовірно, будуть змушені більш вибірково перехоплювати удари, оскільки їхній запас перехоплювачів зменшується, а поповнення не передбачається, а успішні російські удари по українських енергетичних об'єктах, ймовірно, матимуть довготривалий вплив на здатність України виробляти електроенергію для оборонного та цивільного використання", - кажуть експерти.

Зупинка допомоги США: в ISW пояснили, як Росія вже 'відіграється' на Україні
ЗРК "Патріот" / Главред - інфографіка

Окрім повітряних атак, Росія також активізувала наземні наступи. Противник веде наступальні дії на кількох ділянках фронту, намагаючись використати потенційні наслідки скорочення американської допомоги Україні.

За останні тижні російські війська посилили атаки в напрямку Куп’янська, Часового Яру, Торецька та Великої Новосілки. Також тривають спроби витіснення українських військ із Курської області та взяття під контроль Покровська в Донецькій області.

"Раніше російські війська вже використовували дефіцит українських матеріальних засобів, спричинений затримкою американської допомоги навесні 2024 року, щоб досягти значних успіхів у Донецькій області та розпочати наступальну операцію на півночі Харківської області, і Кремль, ймовірно, має намір використати очікуваний дефіцит українських матеріальних засобів для отримання додаткових переваг, якщо призупинення американської військової допомоги триватиме і надалі", - резюмували експерти.

Зупинка допомоги США - що відомо

Як повідомляв Главред,за даними CNN, колишній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову підтримку України після напруженої розмови з Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому. Аналітики та офіційні особи попередили, що це може суттєво послабити обороноздатність України, знизивши ефективність армії у боротьбі з агресією.

Окремо зазначається, що Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Зеленського "виправити наслідки подій минулого тижня в Овальному кабінеті", маючи на увазі останні переговори.

З іншого боку, речник Кремля Дмитро Пєсков висловив думку, що припинення американської допомоги Україні могло б "сприяти мирному врегулюванню" конфлікту. Така заява викликала критику серед тих, хто підкреслює важливість підтримки України у протистоянні з російською агресією.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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