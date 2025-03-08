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РФ вдарила по Добропіллю: десятки загиблих і поранених, багато руйнувань

Олексій Тесля
8 березня 2025, 07:35
865
У результаті пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів.
Добропілля
РФ вдарила по Добропіллю / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Відомо про 11 загиблих і 30 поранених у Добропіллі
  • Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та автомобілі

Щонайменше 11 людей загинули, ще 30 дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Добропілля Донецької області в п'ятницю.

"Увечері росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 осіб, ще 30 дістали поранення", - йдеться в повідомленні ДСНС.

відео дня

За інформацією ДСНС пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках та адміністративній будівлі.

"Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, дроном Shahed), пошкодивши пожежну машину", - інформує ДСНС.

Незважаючи на загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу в 20 квартирах, ліквідовано три загоряння загальною площею 190 кв. м.

  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в дев'яти областях України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками дронів. Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.

Як повідомляв Главред, у Києві працювали сили і засоби ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.

Раніше російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Добропілля війна Росії та України атака дронів
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