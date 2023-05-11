Облога може тривати до півроку: військовий експерт розповів, як звільнятимуть Крим

Передусім необхідно повністю вивести з ладу Кримський міст і забезпечити вогневий контроль ЗСУ над півостровом і прилеглими територіями.

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Андрій Крамаров розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН , facebook.com/people/Андрій-Крамаров

Тимчасово окупований країною-агресором Крим може бути звільнений шляхом облоги. Для цього необхідно повністю вивести з ладу Керченський міст, а також забезпечити вогневий контроль ЗСУ не лише над півостровом, а й над прилеглими територіями, зокрема, на морі. Про це заявив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров.

За його словами, передусім потрібно істотно зруйнувати Кримський міст.

"Не просто вивести його з ладу, а й унеможливити його відновлення ворогом. По-друге, нам потрібна зброя, засоби ураження, якими ми могли б повністю контролювати як територію півострова, так і територію навколо Криму", - сказав Крамаров в інтерв'ю виданню Obozrevаtel.

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Експерт уточнив, що йдеться, зокрема, про військову авіацію, яка "дозволить контролювати всі порти".

Крамаров додав, що процес звільнення Криму не буде швидким, навіть якщо всі шляхи постачання угруповання ворога будуть знищені. Причина цього в тому, що з 2014 року країна-окупант Росія перетворювала півострів на військову базу.

"Думаю, ця облога триватиме впродовж певного часу - не менше трьох або навіть шести місяців", – вважає він.

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт. Згідно з його сторінкою в Facebook, раніше працював на посаді "головний спеціаліст" у Національному банку України та юрисконсультом в Ощадбанку. Вивчав міжнародний бізнес в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та право в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Звільнення Криму

Україна буде звільняти окупований Крим способом, який вважатиме за необхідне. Півострів належить Українській державі. Росіяни, які розуміють всю ситуацію, повинні якомога швидше залишити Кримський півострів. Про це 3 травня заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме Крим без бою. За його словами, військовий наступ на півострів навіть не розглядають. Водночас активно обговорюється військово-політичне звільнення.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від окупованого Криму, щоб російські війська, які перебувають на захопленому півострові, здійснили новий "жест доброї волі".

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