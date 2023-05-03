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"Потрібно забиратися якомога швидше": Данілов заявив, що Україна будь-яким способом звільнить Крим

Андрій Ганчук
3 травня 2023, 11:22 оновлено 3 травня, 12:20
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Кримський півострів - земля України, нашим завданням є звільнення своєї території, сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.
Данилов, Крим
Вибухи в Криму - сигнал росіянам про необхідність залишити півострів, - Данілов / Колаж УНІАН

Україна звільнятиме окупований Крим способом, який вважатиме за необхідне. Півострів належить українській державі. Росіяни, які розуміють всю ситуацію, повинні якомога швидше залишити Кримський півострів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі Радіо Свобода він сказав про те, що Україна сама обере спосіб звільнення окупованого Криму. Чи будуть російські загарбники віддавати півострів без бою, наразі сказати складно.

"Мені складно говорити, чи без бою вони будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що за необхідності ми будемо звільняти таким чином, яким будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень. І якщо буде необхідність в тому, щоб ми там використовували трохи інші засоби, вони обов'язково будуть використовуватися, і ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання її звільнити", - зазначив Данілов.

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За словами чиновника, вибухи у Криму - сигнал для росіян, які повинні розуміти необхідність якомога якнайшвидшого виїзду з окупованого півострова.

"Господь - милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали ра**истам, зараз саме так потрібно говорити, що їм потрібно звідти забиратися. І ці сигнали йдуть відповідним способом. Думаю, що ті люди, які мають трохи розуму, розуміють, що потрібно якомога швидше забиратися з півострова", - підкреслив Олексій Данілов.

Повернення Криму до України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що до коли армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати.

За його словами, люди вийдуть на вулиці і допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від Криму, щоб півострів не використовувався у військових цілях, а окупанти здійснили новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше залишити Кримський півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна здатна звільнити Крим без бою. За його словами, як тільки будуть перекриті всі шляхи постачання, окупанти РФ самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути півострів.

Дивіться відео про те, в якому Мусієнко розповів, як Росія збирається утримувати Крим

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