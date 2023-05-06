Піхота ЗСУ найближчим часом підніме прапор України над Донбасом і в Криму - Сирський

Піхотинці армії України показали, що навіть у найскладніших ситуаціях можна переламати хід подій і відвоювати свою землю, зазначив Олександр Сирський.

https://glavred.net/ukraine/pehota-vsu-v-blizhayshee-vremya-podnimet-flag-ukrainy-nad-donbassom-i-v-krymu-syrskiy-10468243.html Посилання скопійоване

Бійці ЗСУ показали свою здатність діяти рішуче в найскладніших моментах - Сирський / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, 28-ма ОМБр

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських військових з Днем піхоти і висловив упевненість, що незабаром піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом і Кримським півостровом.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що за останні роки піхотинці ЗСУ показали – навіть у найскладнішій обстановці можна докласти зусиль для перелому подій на свою користь. І там, де ворога набагато більше, можна відвоювати свою українську землю.

"Упевнений, що найближчим часом українська піхота підніме український прапор над деокупованим Донецьком, Луганськом і в Криму", - сказав Сирський.

відео дня

Також він додав, що контрнаступи ЗСУ стали успішними завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму української піхоти.

Дивіться відео привітання Сирського українських піхотинців у Telegram-каналі Главреда

Сирський привітав українських піхотинців / скріншот Главред

"Сьогодні свято не тільки сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти і всіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримає лінію фронту, де йдуть важкі бої", - підкреслив Олександр Сирський.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України мають намір провести контрнаступальну операцію з метою звільнення своїх територій. За словами глави держави, успіх ЗСУ залежить від подальшої військової підтримки країн-союзників на Заході.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна налаштована на звільнення всіх своїх земель. За його словами, результати анонсованого контрнаступу армії будуть вже найближчим часом.

Колишній радник глави Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що для звільнення Криму Україні достатньо буде підійти до Азовського моря і розбомбити Кримський міст. Але за Донбас доведеться серйозно воювати.

Інші новини: