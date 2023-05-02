Україні треба відрізати Крим від Росії, щоб окупанти здійснили новий "жест доброї волі" – ГУР

Кілометрові пробки на Керченському мосту-правильна реакція росіян, вони повинні покинути Кримський півострів якомога швидше, сказав Андрій Черняк.

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Україні потрібно зробити так, щоб війська РФ не змогли використати захоплений Крим у військових цілях - ГУР / Колаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Країну-окупанта Росію треба відрізати від окупованого Криму, щоб російські війська, які перебувають на захопленому півострові, здійснили новий "жест доброї волі". Кілометрові затори на Кримському мосту - правильна реакція росіян, вони повинні якомога швидше залишити територію України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

В інтерв'ю Арміяinform він прокоментував ідею колишнього командувача військами США в Європі Бена Ходжеса про те, що окупований Крим потрібно ізолювати від Росії.

Американський військовий сказав, що протистояння за Крим – вирішальний момент війни. Півостров з російськими окупантами є загрозою для України.

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"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Поки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищена. Якщо ви подивитеся на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", - зазначив Ходжес.

Представник військової розвідки погодився з оцінками Ходжеса і додав, що потрібно відрізати Росію від захопленого Криму, щоб російська окупаційна армія пішла на новий "жест доброї волі".

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму – зробити так, щоб Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у військових цілях і, нарешті, здійснила так званий "кримський жест доброї волі", - пояснив ситуацію Черняк.

Також він додав, що Україна проводить певну роботу на кримському напрямку – це підтверджується останніми подіями на півострові. Росіяни, в свою чергу, повинні залишити Кримський півострів, поки така можливість ще існує.

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії – це правильна реакція", - підкреслив Андрій Черняк.

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір провести контрнаступ ЗСУ і звільнити, в тому числі, і захоплений агресором Росією Крим. На думку гаранта, успіх військової операції української армії залежить від військової підтримки з боку Заходу.

Колишній радник глави Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що для деокупації Кримського півострова армії України потрібно підійти до Азовського узбережжя і зруйнувати Кримський міст. У такій ситуації окупантам доведеться здаватися.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після виходу до Азовського моря сили оборони України завдадуть нових ударів по російських військових об'єктах у захопленому Криму. На думку журналіста, ЗСУ знищать і Чорноморський флот, і Кримський міст.

Дивіться відео Главред - Андрусів розповів, як Україні повернути окупований Крим

Повернення Криму до України: