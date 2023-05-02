Міністр зазначив, що деякі вже активно почали збігати з півострова після вибухів на Керченському мосту та інших випадків "бавовни".

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Олексій Резніков / фото УНІАН, колаж Главред

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме Крим без бою.

В інтерв'ю The Atlantic він зазначив, що військовий наступ на півострів навіть не розглядають. А активно обговорюється військово-політичне звільнення.

За його словами, Росія зараз перетворює Крим на фортецю. І після того, як Росія перекриє на острові дороги, залізниці та водні шляхи, багато росіян, які оселилися на півострові, самі переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці.

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"Крим ми звільнимо без бою", – зазначив Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що деякі з них вже активно почали збігати з півострова після вибухів на Керченському мосту та інших випадків "бавовни".

"Для Росії Крим є і завжди буде військовою базою. Для України Крим – це місце різноманітності – наш міст до глобального Півдня", - зазначив Резніков.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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