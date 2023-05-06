Деякі політики Заходу закликають, щоб Україна не звільняла Крим – представниця Зеленського

Низка західних політиків вважає, що звільнення Криму від російських окупантів матиме негативні наслідки як для мешканців півострова, так і для України загалом.

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Деякі західні політики закликають Україну не звільняти Крим/ Главред, УНІАН

Кілька західних політиків бояться звільнення окупованого росіянами Криму і закликають Україну не робити цього. Вони вважають, нібито деокупація півострова може призвести до ядерної війни.

Про це заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв'ю PAP. При цьому вона наголосила, що йдеться про деяких політиків, а не країни.

"Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його", – розповіла Ташева.

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Вона наголосила, що, на її думку, країна-агресорка Росія не застосує тактичну ядерну зброю. Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що це його точка неповернення, і що таким кроком він може знищити всю систему, яку він злочинно будував на окупованих територіях.

Ташева нагадала, що українські військові пів року тому звільнили Херсон. Росія тоді ніяк на це не відреагувала, незважаючи на те, що Москва раніше оголосила нібито про "приєднання" цих територій до РФ. За словами представниці Зеленського, оскільки в Кремлі звільнення Херсону вважали так званим "порушенням територіальної цілісності Росії", то, згідно з ядерною доктриною Путіна, мали б застосувати тактичну ядерну зброю, але не зробили цього.

Постійна представниця президента України в АРК не стала розкривати імені західних політиків, які закликали нашу державу не деокуповувати Крим.

При цьому Ташева додала, що немає точної дати, коли українські військові можуть звільнити півострів, але, за її словами, "напевно, найближчим часом".

Звільнення Криму

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна звільнятиме окупований Крим способом, який вважатиме за необхідне. Півострів належить українській державі. Росіяни, які розуміють всю ситуацію, повинні якомога швидше залишити Кримський півострів.

Заступник начальника Головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що війська країни-агресорки Росії вивели більшість своїх кораблів із захопленого Севастополя у Криму до Новосибірська, який розташований на відстані декількох сотень кілометрів від півострова. Причиною тому є страх знищення кораблів українською армією.

Нагадаємо, в окупованому РФ Криму вранці 6 травня прогриміли відразу кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вони чули сильний гуркіт. Крім того, на місці вибухів спостерігався дим. При цьому окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі півострова спрацювала ППО.

Дивіться відео, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в інтерв'ю Главреду про те, як Росія намагатиметься втримати Крим і як довго окупантам це вдаватиметься:

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