Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

Журналісти знайшли Міндіча в Ізраїлі.

Міндіч прокоментував розслідування НАБУ / Колаж: Главред, фото: скріншоти розслідування УП

Основне:

Фігуранта справ НАБУ Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції у сфері енергетики знайшли в Ізраїлі. Він залишив Україну 10 листопада поточного року. Журналісти Української правди провели розмову з Міндічем, у ході якої він вперше прокоментував справу НАБУ та розповів про свої стосунки із президентом України Володимиром Зеленським.

Коментар Міндіча щодо розслідування НАБУ

Фігурант справ НАБУ Міндіч заявив, що його "призначили винним" у справі НАБУ щодо можливої корупції в Енергоатомі.

"Мене назначили винним, і сьогодні мені мільйон речей просто приписують, там де я не просто не був, а й не знаю. Мені ліплять усе, що хочете – чого не було і бути не могло", – сказав він.

Він наголосив, що утримається від конкретики, аби не ускладнювати "й так нелегку позицію".

"Мене зараз можна звинуватити у чому хочете – і у війні в Ізраїлі, і скрізь", – додав Міндіч та зазначив, що він "знаходиться під тиском".

Він підтвердив, що знайомий і спілкувався з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, а також ексочільником Міненергетики Германом Галущенком. Водночас фігурант справи НАБУ запевнив, що "ніколи в житті" не давав вказівок.

Спілкування Міндіча з Зеленським

Журналіст УП запитав у Міндіча, коли він востаннє спілкувався із Зеленським. На що фігурант розслідування НАБУ коротко відповів: "давно".

"Я з ним, на жаль, дуже рідко спілкуюся, зараз взагалі не спілкуюся, а весь час його президентства дуже рідко спілкувалися", - сказав Міндіч.

Операція НАБУ "Мідас" - що відомо

Як писав Главред, НАБУ і САП протягом 15 місяців проводили масштабну антикорупційну операцію під назвою "Мідас", у рамках якої правоохоронці провели понад 70 обшуків.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом". Організація систематично одержувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" в розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Пізніше президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в "Енергоатомі".

Далі Вищий антикорупційний суд заочно обрав бізнесмену і фігурантові справи "Мідас" Тимуру Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обрання запобіжного заходу проходило заочно, оскільки ще 10 листопада, за декілька годин до обшуків, Міндіч виїхав за кордон.

