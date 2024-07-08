Вона була сиротою, але боролася за життя дітей: в Охматдиті загинула молода лікарка

Російські окупанти безжально і жорстоко атакували Київ ракетами. Одна з них влучила просто в дитячу лікарню Охматдит. Унаслідок цієї атаки загинула лікарка-нефрологиня, яка працювала в цьому медичному закладі. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.
Світлані Лук'янчук було всього 30 років. Вона народилася у Львові та виховувалася рідною тіткою, адже дуже рано втратила батьків.
Вона закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Згодом вона завершила магістратуру і стала дитячим нефрологом.
"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському кладовищі. Світла Пам'ять", - написав Садовий.
Масована атака Росії на Україну 8 липня - що відомо
У ніч на 8 липня Росія запустила рій ракет у бік України. Про рух ракет між областями та роботу ППО в деяких із них повідомили Повітряні сили України.
Уже вранці вибухи прогриміли спершу в Дніпрі та в Кривому Розі, а потім про російську атаку повідомили в столиці. Уламки від ракет упали в кількох районах Києва, а також зафіксували влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як потім з'ясувалося, йшлося про дитячу лікарню "Охматдит".
В ОП одразу відреагували на обстріли окупантів і заявили, що РФ вела обстріл по цивільних та інфраструктурі, цілеспрямовано била по дітях.
Згодом представники влади повідомили про наслідки ворожих ударів: у КМДА кажуть про щонайменше 20 загиблих і 35 постраждалих, у Кривому Розі відомо про 10 загиблих і 41 пораненого, зокрема 9 важких. Під час атаки по Дніпру загинула людина і є 6 постраждалих, а в Покровську Донецької області 3 людини загинули внаслідок удару ворога.
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