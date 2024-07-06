Україна змінює морську стратегію - Зеленський

Президент України зазначив, що вже скоро на РНБО буде затверджена нова морська стратегія.

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Зеленський анонсував зміну морської стратегії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна працює над створенням нової стратегії на морі - Українська морська стратегія. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Скоро цю стратегію вже затвердить РНБО.

"Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили", - сказав Зеленський.

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