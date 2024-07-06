Удари по аеродромах були пасткою для РФ: у Повітряних силах уперше розповіли деталі

Російські окупанти під час цих ударів втратили свої пускові установки, а Україна не втратила жодної одиниці техніки.

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Росіяни били по муляжах літаків і систем / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти оприлюднили в соцмережах відео, на якому нібито вони знищують українські літаки та систему ППО Patriot. Однак насправді все не так однозначно. Цікаві подробиці розповів командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він підтвердив, що в Україні справді є втрати техніки та людей. Однак щодо останніх вкидань про знищення літаків і системи ППО, росіяни насправді "попалися на вудку".

За словами Олещука, українські сили влаштували пастку для окупантів. Насправді це була не справжня техніка, а муляжі. Це була підготовка, завдяки їй вдалося виявити і знищити небезпечну російську техніку.

відео дня

"Аеродром Довгинцеве (Кривий Ріг - 3.07) та район "Південне" (Одеська область - 6.07) - особовим складом Повітряних Сил успішно проведені заходи з пасивної оборони! Дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків і ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть. Зберігайте спокій і єдність! Ворог підступний, але ми - сильніші! Разом - до перемоги!" - написав Олещук.

Дивіться відео про удари по українських аеродромах:

Росіяни били по муляжах літаків і систем / фото: скріншот

Що відомо про ракетний удар РФ по Миргороду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в понеділок удень, 1 липня, російські окупанти вкотре випустили по Україні ракети. Вибухи прогриміли в Миргородському районі Полтавської області.

Пізніше в російських пропагандистських ресурсах з'явилося відео наслідків повітряного удару ЗС РФ, який стався вдень 1 липня. На відео, знятому БПЛА, видно дві точки, в яких могли бути пошкоджені українські літаки Су-27.

Про удар розповів український волонтер Сергій Стерненко. Він повідомив, що літаки отримали пошкодження - кількість не вказав. З його слів, люди не постраждали. Також вказується, що це другий удар РФ по Миргородському аеродрому протягом останніх 14 днів. Обидва рази над точкою, розташованою за 150 км від лінії фронту, літав російський розвідувальний безпілотник, який вільно вів зйомку.

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