Окупанти вже "відгребли": в ОВА розповіли, чи готує РФ наступ на Харків

Останні кілька місяців РФ проводила заміну підрозділів на Харківщині, тепер вони беруть участь у штурмах.

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Росія тисне на оборону ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського

Триває накопичення російських окупантів на півночі Харківщини, однак ці підрозділи Росія перекидає на гарячі напрямки фронту - Купʼянський, Лиманський чи Донецький. Станом на 30 квітня не йдеться про формування наступальних угрупувань на Харків, підкреслив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог вже активно накопичує свої війська. Останні два місяці ворог проводив фактично заміну своїх підрозділів, які втратили свою боєздатність. Вони вже приступили до активних штурмових дій", - пояснив Синєгубов.

Зокрема, противник продовжує штурмувати позиції ЗСУ на Купʼянському напрямку, а на Лиманському - ворог свого вже "відгріб".

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Синєгубов переконує, що кількість російських солдатів у Харківській області не змінилась за останні 10 місяців - що на Купʼянському напрямку, що на півночі області.

"На півночі Харківщини ідеться про 20 тисяч військ, однак ця цифра не змінюється вже так само 10 місяців. Просто там спершу іде накопичення, після чого ці війська передислоковуються або на Купʼянський, або на Лиманський чи Донецький напрямки. Бо там - логістична розвʼязка. Там є аеропорт, підвіз боєприпасів тощо", - пояснив очільник ОВА.

Новини з фронту - актуальна ситуація на передовій

Російські окупанти за останній тиждень захопили близько 6 сіл на сході України. Це відбувається в той момент, поки ЗСУ чекають на військову допомогу від західних партнерів.

На Авдіївському напрямку українські військові були змушені відійти на нову лінію оборони на кілька кілометрів на захід. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що окупанти прорвали північну частину цієї оборонної лінії.

За словами аналітика Сергія Згурця, ворог розширює плацдарм від Новобахмутівки й Новокалинового і рухається у бік Новоолександрівки. Найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках. Росія намагається розвивати наступ західніше від Авдіївки.

При цьому в Інституті вивчення війни поки не бачать, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

Крім того, загарбники безуспішно штурмують острів Нестрига в Херсонській області, який нещодавно взяли під свій контроль Сили оборони України. Зокрема, вранці 30 квітня окупанти вже здійснили два штурми острова. Обидва були невдалими. Ворог зазнав втрат і відступив.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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