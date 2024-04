Під загрозою два міста: РФ готує наступ і обирає напрямок - ISW

В армії країни-агресора РФ є можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою. Однак незрозуміло, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:

Як йдеться у звіті, станом на 29 квітня російські війська отримали незначні тактичні переваги на північний захід і південний захід від Авдіївки, але за останню добу не досягли значних успіхів на Авдіївському напрямку.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.