Під загрозою два міста: РФ готує наступ і обирає напрямок - ISW

Поки що незрозуміло, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

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Російські окупанти обирають між двома напрямками для наступу / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, УНІАН

В армії країни-агресора РФ є можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою. Однак незрозуміло, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:

або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;

або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

Як йдеться у звіті, станом на 29 квітня російські війська отримали незначні тактичні переваги на північний захід і південний захід від Авдіївки, але за останню добу не досягли значних успіхів на Авдіївському напрямку.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Росія продовжує спроби захопити Часів Яр і зосереджує сили в районі Кліщіївки. Попри постійні штурми, ЗСУ контролюють ситуацію.

Заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Михайло Онуфер прокоментував загрозу просування російських окупантів у районі Часового Яру Донецької області. За його словами, після захоплення Бахмута росіяни взяли тут невелику перерву на перегрупування і ротацію, а зараз намагаються просунутися далі.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські сили продовжують наступ у районі Часового Яру Донецької області. Ворог може намагатися обійти місто і створити умови для оперативного оточення.

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