Росія розширює плацдарм на фронті: "літній" наступ уже триває - експерт

Тривають активні наступальні дії окупантів навколо Очеретиного.

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Росія вже веде "літній" наступ на передовій / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 36 окрема бригада морської піхоти імені контр адмірала Михайла Білинського

Російські окупанти, прорвавши оборону ЗСУ біля Очеретиного, розширюють плацдарм від Новобахмутівки й Новокалинового і рухаються у бік Новоолександрівки, пише у колонці для Еспресо військовий аналітик Сергій Згурець.

За його словами, найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках. Саме на Покровському напрямку противник розширює плацдарм навколо Очеретиного.

Росія намагається розвивати наступ західніше від Авдіївки. Війська ЗСУ вже відійшли від рубежу сіл Бердичі-Семенівка, що підтвердив Головнокомандувач Олександр Сирський.

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"Наразі відбувається планове відведення наших сил до лінії оборони в зоні Карлівського водосховища та по річці Вовча. Ця лінія оборони, напевно, буде основною, яка проходить по населених пунктах Прогрес, Комишівка, Карлівка", - ідеться у повідомленні.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Саме у бік траси Донецьк-Костянтинівка ворог перекидає посилення з інших напрямків, зазначив Згурець.

Водночас аналітик сумнівається, що противнику вдасться захопити Часів Яр до 9 травня, оскільки ділянка каналів Сіверського Дінця добре укріплена.

Збройним силам вдасться купірувати загрозу з боку російських загарбників у разі вчасної поставки на фронт західного озброєння.

Також Згурець не вважає імовірним наступ Росії на Харків, бо для цього у противника зараз недостатньо сил.

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Російські окупанти за останній тиждень захопили українські населені пункти на сході України. Це відбувається в той момент, поки ЗСУ чекають на військову допомогу від західних партнерів.

На Авдіївському напрямку українські військові були змушені відійти на нову лінію оборони на кілька кілометрів на захід. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що окупанти прорвали північну частину цієї оборонної лінії.

Як писав Bild із посиланням на джерело в українській армії, не виключений новий наступ ворога на Харків за участю від 20 до 40 тисяч осіб. За словами українських військових, РФ виробила ефективну тактику, яка включає масовані удари авіабомбами.

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