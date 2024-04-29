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ЗСУ відступають на фронті, ситуація ускладнюється через повільну допомогу - NYT

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2024, 23:02
Російські окупанти намагаються скористатися вікном, поки американська допомога не прибула в Україну.
ВСУ
Ситуація на фронті дуже ускладнюється / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські окупанти за останній тиждень захопили українські населені пункти на сході України. Це відбувається в той момент, поки ЗСУ чекають на військову допомогу від західних партнерів. Про це повідомляє The New York Times.

Видання відзначає погіршення ситуації на фронті. Про це раніше говорив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Росія, своєю чергою, намагається скористатися вікном для подальших атак, перш ніж допомога від США прибуде в Україну.

На Авдіївському напрямку українські військові були змушені відійти на нову лінію оборони на кілька кілометрів на захід. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що окупанти прорвали північну частину цієї оборонної лінії.

відео дня

Складна ситуація спостерігається і в населеному пункті Часів Яр, який розташований на стратегічній висоті. Його штурмують 25 тисяч російських окупантів. Під загрозою опиняється і Костянтинівка, яка є основним пунктом постачання українських військ на більшій частині східного фронту. РФ може почати атакувати цей населений пункт із півдня після просування на північ від Очеретиного.

Аналітики стверджують, що найближчими тижнями на Україну чекають важкі часи. Зараз ЗСУ особливо потребують артилерійських снарядів. Співвідношення артобстрілів зараз 1:10, де на 1 український постріл припадає 10 російських. Експерти сумніваються в тому, чи встигне допомога надійти на поле бою досить швидко, щоб зупинити російське просування.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Наступ Росії 2024 року

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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