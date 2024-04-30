Окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига: у ЗСУ пояснили його важливість

Острів Нестрига на Херсонщині дуже важливий для протидії ворожим диверсантам.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-dvazhdy-za-utro-shturmovali-ostrov-nestriga-v-vsu-obyasnili-ego-vazhnost-10561514.html Посилання скопійоване

У ЗСУ пояснили важливість звільнення острова Нестрига на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Deepstatemap

Російські окупаційні війська безуспішно штурмують острів Нестрига в Херсонській області, який нещодавно взяли під свій контроль Сили оборони України. Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, вранці 30 квітня окупанти вже здійснили два штурми острова. Обидва були невдалими. Ворог зазнав втрат і відступив.

Острів Нестрига розташований у районі населеного пункту Велетенське і Кізоміс, недалеко від ворожих військ. Фактично, це останній острів перед гирлом річки і останній у правобережній частині островів у цьому районі. Він важливий для протидії ворожим диверсантам.

відео дня

"Для нас важливо закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів, що, в принципі, і було зроблено, вони звідти були вибиті. Тому це периметр безпеки в першу чергу", - сказав Плетенчук.

Острів Нестрига: Війна в Україні - карта / Deepstatemap

Звільнення острова Нестрига на Херсонщині

Збройні сили України звільнили острів Нестрига, розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Згодом про звільнення острова повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Однак на півдні ситуація все ще напружена, зазначив він. При цьому головком не уточнив, коли саме наші військові встановили контроль над цією територією.

Острів Нестрига Це один із численних херсонських островів, тому про нього не так багато інформації. Туристичний сайт ХерсON повідомляє, що в Херсонській області понад тисячу дрібних островів, розташованих у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями. Острів Нестрига входить до складу Національного природного парку "Нижньодніпровський". Згідно з функціональним зонуванням території Національного природного парку "Нижньодніпровський", до заповідної зони входять: острови Забич, Бугаз, Козулихинський, Домахський, Нестрига, Красниківський, Гапський, Великий, Бакайський, Васильків. Острів Нестрига довгий час залишався в "сірій зоні", тепер він - під контролем українських військ. Взяття острова дає змогу значно посилити контрдиверсійні заходи та забезпечити кращий захист позицій ЗСУ в регіоні. Також контроль над островом Нестрига має стратегічне значення, оскільки дозволяє зміцнити та можливо розширити плацдарм на лівому березі річки Дніпро, що має важливе значення для подальших військових операцій у регіоні.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

На лівобережжі Дніпра ознак створення великих наступальних угруповань росіян поки що немає. Однак росіяни не припиняють спроб вибити ЗСУ з їхніх позицій на лівобережжі Херсонщини. Про це 25 квітня повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

На початку квітня повідомлялося, що в районі плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області окупанти постійно підтягують нові резерви залежно від втрат під час штурмів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред