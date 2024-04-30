За тиждень росіяни окупували до 6 сіл на Сході, Росія поспішає з наступом - NYT

Ворог досягає певних успіхів у просуванні військ територією України, констатують аналітики.

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РФ розвиває наступ на Сході / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 71 окрема єгерська бригада

Російські окупанти окупували близько 6 сіл на Сході України, користуючись "вікном можливостей", поки ЗСУ не отримають американську допомогу, ідеться у матеріалі The New York Times.

Журналісти у своєму зведенні з фронту посилаються на дані Головнокомандувача Олександра Сирського та Генштабу ЗСУ.

Нещодавні успіхи у просуванні Росії аналітики повʼязують з бажанням країни-агресорки наповну скористатися наявним дефіцитом у боєприпасах та установках ППО у Збройних сил України.

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Росія повільно просувається під Авдіївкою з метою просування до українських логістичних вузлів, таких як Покровськ.

Вказується, що лінія оборони, до якої ЗСУ відступили після захоплення РФ Авдіївки, уже окупована російськими військами.

Новини з фронту - актуальна ситуація на передовій

Російські окупанти за останній тиждень захопили українські населені пункти на сході України. Це відбувається в той момент, поки ЗСУ чекають на військову допомогу від західних партнерів.

На Авдіївському напрямку українські військові були змушені відійти на нову лінію оборони на кілька кілометрів на захід. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що окупанти прорвали північну частину цієї оборонної лінії.

За словами аналітика Сергія Згурця, ворог розширює плацдарм від Новобахмутівки й Новокалинового і рухається у бік Новоолександрівки. Найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках. Росія намагається розвивати наступ західніше від Авдіївки.

При цьому в Інституті вивчення війни поки не бачать, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

Крім того, загарбники безуспішно штурмують острів Нестрига в Херсонській області, який нещодавно взяли під свій контроль Сили оборони України. Зокрема, вранці 30 квітня окупанти вже здійснили два штурми острова. Обидва були невдалими. Ворог зазнав втрат і відступив.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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