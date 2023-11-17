Близько 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України з початку Великої війни - ВВС

Скільки чоловіків незаконно втекли з України за час війни — британські журналісти підсумували дані з п'яти країн.

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Приблизно 19 740 чоловіків незаконно покинули межі України - ВВС / колаж Главред, фото УНІАН і t.me/V_Zelenskiy_official

19 740 чоловіків незаконно перетнули кордон України у період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року. Про це повідомляє британський проект BBC Eye Investigations посилаючись на дані, яку надійшли з п'яти сусідніх країн — Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини.

Ще 21 113 осіб намагалися нелегально виїхати з України, але їх спіймала місцева влада, підтвердили джерела серед українських чиновників. Згідно з даними, більшість чоловіків - 14 313 - хотіли перейти кордон пішки або переплисти річки. Ще 6800 - використовувати підроблені документи, в яких, зокрема, були вигадані хвороби.

Представник президента України Володимира Зеленського в українському парламенті Федір Веніславський розповів журналістам, що уникнути мобілізації намагаються 1-5% чоловіків.

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"Вони точно не мають вирішального значення для оборони України. Я переконаний: стійкість і готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет і свободу становить 95-99%", — заявив він.

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.

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