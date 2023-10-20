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Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації: юрист пояснив ситуацію

Дмитро Відоменко
20 жовтня 2023, 10:40 оновлено 20 жовтня, 10:40
Фізичні особи-підприємці можуть отримати бронь від мобілізації за умови, що вони виконують завдання, необхідні для обороноздатності країни.
Мобілізація, боєць
Теоретично ФОПи можуть отримати бронь від мобілізації згідно з чинним українським законодавством. / колаж Главред, фото УНІАН

Якщо діяльність фізичних осіб-підприємців (у просторіччі – ФОП) пов'язана із захистом територіальної цінності України та виконанням завдань оборонного характеру, то вони можуть отримати бронь від мобілізації. Про це розповів юрист Ростислав Кравець, повідомляють портал "Факти".

За його словами, у разі, якщо ФОП і ті особи, які у нього працюють, виконують відповідне оборонне замовлення або виконують будь-які замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідних конкретно для обороноздатності України, то отримати бронь – цілком можливо.

Юрист зазначив, що об'єктивно і теоретично, ФОПи можуть це зробити згідно з чинним українським законодавством.

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Однак для цього ФОП має бути пов'язаний з виконанням завдань, які пов'язані із захистом територіальної цілісності України та виконанням відповідних завдань оборонного характеру.

"Якщо вони займаються обороноздатністю України, то, звичайно, мають право на бронь", — підсумував він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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