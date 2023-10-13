Мобілізація в Україні: чи мають право співробітники ТЦК перевіряти документи

У Міністерстві юстиції роз'яснили, що поліція не має права вручати повістки, а співробітники ТЦК не наділені повноваженнями перевіряти документи.

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Співробітники військкоматів не мають право перевіряти документи - Мін'юст / колаж Главред, фото УНІАН

Співробітники Національної поліції не мають права вручати повістки, а співробітники ТЦК (в просторіччі ‒ військкоматів) не мають повноважень перевіряти документи у громадян. Таке пояснення опублікували співробітники Міністерства юстиції.

Як кажуть чиновники, в даний час в Україні діє правовий режим воєнного стану. Це означає, що деякі права українців вимушено обмежуються, а силовики отримують додаткові повноваження. Але розширені повноваження силовиків залишаються чітко регламентованими і розмежовані між окремими структурами.

У Мін'юсті підкреслили, що перевірка документів на вулиці співробітниками ТЦК є незаконною, а поліцейські не мають права вручати повістки військовозобов'язаним. Крім того, перш ніж надати свої документи на перевірку уповноваженій особі, громадяни мають право попросити його показати службове посвідчення і назвати підстави для перевірки.

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Повноваженнями перевіряти документи у громадян наділені співробітники декількох силових структур:

Національної поліції;

СБУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Державної митної служби;

У свою чергу, в повноваження представників ТЦК перевірка документів на вулицях не входить. Тому - то останнім часом в Україні дуже популярна практика спільних патрулів і блокпостів співробітників ТЦК і поліції.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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