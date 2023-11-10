Хто з чоловіків має право виїзду за кордон: прикордонник назвав категорії

В Україні в рамках воєнного стану були введено обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним, заявив начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю ДПСУ Валерій Бойко, повідомляє портал ТСН.
За його словами ‒ для того, щоб унормувати категорії, які мають право на виїзд за кордон, у правилах перетину державного кордону громадянами України, які були затверджені постановою Кабінету міністрів №57, були внесені відповідні зміни.
"З 22 лютого по сьогоднішній день в цю постанову було внесено 22 зміни і доповнення і визначені чіткі категорії громадян, які мають право виїзду, і умови їх виїзду", — розповів Бойко.
Яким чоловікам можна виїжджати за кордон:
- Чоловіки з інвалідністю всіх трьох груп;
- Чоловіки, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
- Чоловіки, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи;
- Чоловіки, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю 1 або 2 групи;
- Батьки, опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- Чоловіки, заброньовані на період мобілізації та у воєнний час;
- Чоловіки, визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
- Чоловіки, визнані тимчасово непридатними до військової служби з подальшим проходженням військово-лікарської комісії;
- Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей молодше 18 років;
- Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
- Усиновителі, опікуни, піклувальники, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років.
- Чоловіки, які мають неповнолітню дитину та дружину, яка є військовослужбовцем;
- Народні депутати України;
- Працівники та військовослужбовці сил оборони.
Як каже Бойко, трохи пізніше також в список були включені водії, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів і водії транспортних засобів суб'єктів господарювання (і які мають ліцензію на міжнародні перевезення).
Мобілізація в Україні та виїзд за кордон
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.
Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".
Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.
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