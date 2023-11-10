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Хто з чоловіків має право виїзду за кордон: прикордонник назвав категорії

Дмитро Відоменко
10 листопада 2023, 20:20
Як каже офіцер ДПСУ Валерій Бойко, є категорії чоловіків, право на виїзд яких було затверджено постановою Кабінету міністрів №57.
Прикордонники, чоловіки
Є категорії чоловіків, яким можна виїжджати за кордон, заявили в ДПСУ / колаж Главред, фото УНІАН і facebook.com/pg/DPSUkraine

В Україні в рамках воєнного стану були введено обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним, заявив начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю ДПСУ Валерій Бойко, повідомляє портал ТСН.

За його словами ‒ для того, щоб унормувати категорії, які мають право на виїзд за кордон, у правилах перетину державного кордону громадянами України, які були затверджені постановою Кабінету міністрів №57, були внесені відповідні зміни.

"З 22 лютого по сьогоднішній день в цю постанову було внесено 22 зміни і доповнення і визначені чіткі категорії громадян, які мають право виїзду, і умови їх виїзду", — розповів Бойко.

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Яким чоловікам можна виїжджати за кордон:

  • Чоловіки з інвалідністю всіх трьох груп;
  • Чоловіки, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
  • Чоловіки, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи;
  • Чоловіки, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю 1 або 2 групи;
  • Батьки, опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • Чоловіки, заброньовані на період мобілізації та у воєнний час;
  • Чоловіки, визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • Чоловіки, визнані тимчасово непридатними до військової служби з подальшим проходженням військово-лікарської комісії;
  • Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей молодше 18 років;
  • Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
  • Усиновителі, опікуни, піклувальники, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років.
  • Чоловіки, які мають неповнолітню дитину та дружину, яка є військовослужбовцем;
  • Народні депутати України;
  • Працівники та військовослужбовці сил оборони.

Як каже Бойко, трохи пізніше також в список були включені водії, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів і водії транспортних засобів суб'єктів господарювання (і які мають ліцензію на міжнародні перевезення).

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.

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