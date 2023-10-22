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"Оборонці – це не люди з металу": у ГУР зробили заяву щодо мобілізації в Україні

Аліна Дембіцька
22 жовтня 2023, 16:09 оновлено 22 жовтня, 16:09
В системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка – це не обов'язково має бути участь в штурмових діях, зазначив Юсов.
ВСУ
У ГУР зробили важливу заяву щодо мобілізації в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

В Україні триває війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Оборонці – це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційного ресурсу. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Еспресо.

"Що стосується мобілізаційних заходів в Україні: у нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання. Це означає, що війна не десь там, вона фактично прийшла у кожний регіон, у кожне місто і багато сімей, так чи інакше відчули її на собі. Це означає, що і оборонці не десь там – це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, їм потрібна заміна", - сказав Юсов.

Він підкреслив, що у цій жорсткій війні, яку розпочала країна-агресорка Росія, захисники, на жаль, гинуть. В системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка – це не обов'язково має бути участь в штурмових діях.

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"У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків та спеціалізацій, тож ще раз підкреслюю – кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України", - зауважив представник ГУР.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

Як зазначив юрист Ростислав Кравець, якщо діяльність фізичних осіб-підприємців (ФОП) пов'язана із захистом територіальної цінності України та виконанням завдань оборонного характеру, то вони можуть отримати бронь від мобілізації.

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мобілізація війна в Україні війна Росії та України
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