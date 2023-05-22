Окупанти запустили по Україні 36 повітряних цілей: сили ППО збили чотири ракети і 20 дронів

Вночі 22 травня російські окупанти влаштували чергову масовану повітряну атаку на Україну. Країна-агресор РФ запустила по регіонах 16 ракет і 20 дронів-камікадзе. Захисники українського неба збили 24 ворожі цілі, а напередодні – ще й винищувач.
Минулої ночі повітряна тривога звучала по всій країні. Це була 12-та за рахунком повітряна атака РФ з початку травня.
Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро. Атака здійснювалася 16-ма ракетами різних типів і 20-ма ударними дронами Shahed-136/131.
За підрахунками Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог випустив:
- чотири крилатих ракети повітряного базування Х-101 / Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря;
- п'ять крилатих ракет Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3 за різними напрямками – Азовського моря і Курської області РФ;
- дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;
- п'ять зенітних керованих ракет С-300 з тимчасово захопленої території Запорізької області;
- 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та а північного напрямків.
"Упродовж нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід" та "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилатих ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Шахед", – йдеться у повідомленні.
Також військові розповіли про знищення ще одного ворожого літака. У неділю, 21 травня, в територіальних водах України в Херсонській області був збитий російський винищувач Су-35. Обставини утилізації ворожого літака уточнюються.
Нічна атака РФ на Україну
У ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних.
У Дніпрі вночі гриміли вибухи. За інформацією ЗМІ, їх було не менше 40.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, минулої ночі захисники України збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників і 4 крилаті ракети.
Але, на жаль, є і "прильоти", зафіксовано руйнування, постраждали 8 людей.
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