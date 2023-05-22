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Окупанти запустили по Україні 36 повітряних цілей: сили ППО збили чотири ракети і 20 дронів

Анна Ярославська
22 травня 2023, 09:38 оновлено 22 травня, 09:44
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Минулої ночі повітряна тривога звучала по всій країні. Це була 12-та за рахунком повітряна атака РФ на Україну з початку травня.
Ракетний удар
РФ завдала масованого удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Вночі 22 травня російські окупанти влаштували чергову масовану повітряну атаку на Україну. Країна-агресор РФ запустила по регіонах 16 ракет і 20 дронів-камікадзе. Захисники українського неба збили 24 ворожі цілі, а напередодні – ще й винищувач.

Минулої ночі повітряна тривога звучала по всій країні. Це була 12-та за рахунком повітряна атака РФ з початку травня.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро. Атака здійснювалася 16-ма ракетами різних типів і 20-ма ударними дронами Shahed-136/131.

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За підрахунками Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог випустив:

  • чотири крилатих ракети повітряного базування Х-101 / Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря;
  • п'ять крилатих ракет Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3 за різними напрямками – Азовського моря і Курської області РФ;
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;
  • п'ять зенітних керованих ракет С-300 з тимчасово захопленої території Запорізької області;
  • 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та а північного напрямків.

"Упродовж нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід" та "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилатих ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Шахед", – йдеться у повідомленні.

Скільки було збито цілей, розповіли в повітряних силах
Скільки було збито цілей, розповіли у Повітряних силах / Фото: facebook.com/kpszsu

Також військові розповіли про знищення ще одного ворожого літака. У неділю, 21 травня, в територіальних водах України в Херсонській області був збитий російський винищувач Су-35. Обставини утилізації ворожого літака уточнюються.

Нічна атака РФ на Україну

У ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних.

У Дніпрі вночі гриміли вибухи. За інформацією ЗМІ, їх було не менше 40.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, минулої ночі захисники України збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників і 4 крилаті ракети.

Але, на жаль, є і "прильоти", зафіксовано руйнування, постраждали 8 людей.

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