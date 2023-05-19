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"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

Альона Вороніна
19 травня 2023, 11:51 оновлено 19 травня, 12:00
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Російські окупанти навмисно атакують Україну ракетами і дронами саме вночі. Але крім намагання виснажити українську ППО Росія переслідує ще одну мету.
'Улюблена справа окупантів': нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ
У ЗСУ пояснили, чому РФ знову гатить по Україні ночами/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія переслідує дві мети своїми атаками на Україну, які вона здійснює по ночах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. По-перше, російські загарбники намагаються виснажити українську протиповітряну оборону.

При цьому ракети і дрони запускають саме вночі, щоб їх важче було виявити. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Друга мета російських окупантів – внести розкол в українське суспільство в умовах очікування контрнаступу ЗСУ. Загарбники намагаються розхитати ситуацію всередині України.

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"Ворог продовжує тиснути на нас по ночах. Улюблена справа на даному етапі. Вночі трішки важче виявляти цілі. Намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту і намагання розхитати внутрішній стан в країні – Де ж воно? Де ж та перемога", – зазначає Гуменюк.

Вона нагадала, що українці переживали подібне, коли чекали на звільнення Херсона від російських окупантів.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Гуменюк наголосила, що "всьому свій час", і що "у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша", щоб потім отримати очікувані позитивні результати.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України в останні тижні використовували американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не лише для того, щоб збити російські ракети під час масованих атак окупантів. Воїни України вже встигли "приземлити" за допомогою цієї системи принаймні один російський винищувач, пише CNN.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що РФ не змінювала тактику ракетних обстрілів України. За словами представника ЗС, основними цілями окупантів є військові, інфраструктурні об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка ЗСУ.

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