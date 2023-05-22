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Вибухи у Дніпрі: знищено 15 безпілотників і 4 крилаті ракети, є постраждалі

Анна Ярославська
22 травня 2023, 08:11 оновлено 22 травня, 08:20
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Внаслідок російської атаки постраждали 8 осіб. Є руйнування будинків, пошкоджено автомобілі.
Наслідки атаки на Дніпропетровську область
Наслідки атаки на Дніпропетровську область показали в ОДА / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі 22 травня російські окупанти атакували з повітря Дніпропетровську область. Захисники українського неба збили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети. Але, на жаль, є і "прильоти", зафіксовано руйнування, постраждали 8 осіб.

Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджено кілька будівель рятувального підрозділу. Спалахнули дві пожежі, їх вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки також пошкоджено. Розбито 25 приватних машин і 2 автобуси.

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Влучаня також було по приватному підприємству в Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.

Постраждали 7 осіб. Жінки 52 і 70 років перебувають у лікарні.

"Зачепило 3 приватних будинки і 9 багатоквартирних. А ще - дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбиті 6 авто. Дослідження території триває", - написав Лисак.

  • Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023
    Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023
    Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023
    Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023
    Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023
    Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023
    Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023
    Нічна атака на Дніпропетровщину 22 травня 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Нічна атака РФ на Україну

У ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних.

У Дніпрі вночі гриміли вибухи. За інформацією ЗМІ, їх було не менше 40.

Зазначимо, ввечері 21 травня російські окупанти обстріляли Харків. У місті пролунали потужні вибухи. У мережі повідомляється про щонайменше два вибухи в місті.

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