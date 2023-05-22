Вибухи у Дніпрі: знищено 15 безпілотників і 4 крилаті ракети, є постраждалі

Вночі 22 травня російські окупанти атакували з повітря Дніпропетровську область. Захисники українського неба збили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети. Але, на жаль, є і "прильоти", зафіксовано руйнування, постраждали 8 осіб.
Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.
Пошкоджено кілька будівель рятувального підрозділу. Спалахнули дві пожежі, їх вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки також пошкоджено. Розбито 25 приватних машин і 2 автобуси.
Влучаня також було по приватному підприємству в Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.
В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.
Постраждали 7 осіб. Жінки 52 і 70 років перебувають у лікарні.
"Зачепило 3 приватних будинки і 9 багатоквартирних. А ще - дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбиті 6 авто. Дослідження території триває", - написав Лисак.
Нічна атака РФ на Україну
У ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних.
У Дніпрі вночі гриміли вибухи. За інформацією ЗМІ, їх було не менше 40.
Зазначимо, ввечері 21 травня російські окупанти обстріляли Харків. У місті пролунали потужні вибухи. У мережі повідомляється про щонайменше два вибухи в місті.
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