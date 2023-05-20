"Лицемірно говорять про мир": низка країн дає РФ деталі для ракет – ОП

РФ використовує більше ракет, ніж може виготовляти. Але вона ще продовжує вести виробництво завдяки тому, що деякі країни допомагають їй діставати деталі.

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Низка країн допомагають РФ діставати деталі для ракет/ Міноборони РФ, Офіс президента України

Деякі країни періодично заявляють про необхідність миру, а самі у той же час шукають можливість забезпечити країну-агресорку Росію необхідними деталями для будівництва ракет. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Треба закривати можливість отримувати Росії хоча б щось. Це складно, але поступово це вирішується. На жаль, деякі країни, особливо, ті, що періодично цинічно й лицемірно говорять слово "мир", шукають можливість забезпечити Росії посередництво щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення. З цим активно працює Україна", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що 11-ий пакет санкцій Євросоюзу повинен заблокувати можливість країни-окупанта Росії обходити минулі обмеження щодо технологічного продукту.

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"У нас є робоча група при Офісі президента Макфола-Єрмака, яка опікується аналізом санкцій, які вже запроваджені, та аналізом можливості їх обходити. Ці аналітичні продукти передають нашим партнерам європейських комісій, які вивчають додаткову можливість Росії обходити санкції", – сказав радник голови Офісу президента.

Подоляк додав, що Росія зараз продовжує виготовляти ракети, проте робить це вже не в таких кількостях, як раніше. Більше того, РФ зараз витрачає набагато більше ракет, ніж може виготовити, тому її запаси поступово вичерпуються.

За словами радника голови ОП, країна-агресорка РФ хоче мати затяжний конфлікт, але дуже низької інтенсивності, адже у неї немає ресурсів на затяжний конфлікт високої інтенсивності. Україні ж не вигідний ні перший, ні другий варіант.

Проте в РФ немає необмежених ресурсів, а інші держави поступово відмовляються давати країні-агресорці можливість закупляти через них різні продукти, наголосив Подоляк.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України в останні тижні використовували американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не лише для того, щоб збити російські ракети під час масованих атак окупантів. Воїни України вже встигли "приземлити" за допомогою цієї системи принаймні один російський винищувач, пише CNN.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що РФ не змінювала тактику ракетних обстрілів України. За словами представника ЗС, основними цілями окупантів є військові, інфраструктурні об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка ЗСУ.

Раніше у ЗСУ розповіли, що Росія переслідує 2 мети своїми атаками на Україну, які вона здійснює по ночах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. По-перше, загарбники намагаються виснажити українську ППО. При цьому ракети і дрони запускають саме вночі, щоб їх важче було виявити. Друга мета російських окупантів – внести розкол в українське суспільство в умовах очікування контрнаступу ЗСУ, зазначає керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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