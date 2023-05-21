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"Будьте дуже уважними": Гуменюк попередила про небезпеку ракетної атаки на тлі зустрічі G7

Аліна Дембіцька
21 травня 2023, 19:42 оновлено 21 травня, 19:43
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Гуменюк підкреслила, що РФ завжди під час значущих світових подій намагається нарощувати напруження, а потім цілком імовірне застосування ракетної атаки.
Наталья Гуменюк, ракетный удар
Гуменюк попередила про небезпеку ракетної атаки на тлі зустрічі G7 / Колаж: Главред, фото: Полтавська ОВА, УНІАН, скріншот

Країна-агресорка Росія наростила присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізувала роботу розвідувальних дронів. Загарбники можуть вдатися до ракетної атаки на тлі саміту "Великої сімки" (G7). Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вчора надвечір (20 травня - ред.) ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Стало 2 підводних човна, два ракетоносії – це 8 ракет типу "Калібр, які споряджені і готові до застосування", - розповіла Гуменюк.

Вона підкреслила, що російські окупанти намагаються наростити напругу. Як зазначили Гуменюк, РФ завжди під час значущих світових подій, як наразі саміт G7, намагається нарощувати напруження, а потім цілком імовірне застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресорку.

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"Ми звертаємо увагу всіх – бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації", - закликала речниця ОК "Південь".

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Також керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, російські окупаційні війська до осені цього року можуть накопичити до 2,5 тисяч ракет. За його словами, росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь.

"Близько 300 ракет буде крилатих та ще близько двох тисяч ракет інших типів, які вони можуть виробляти: Х-39, Х-59. На осінь у нас може бути проблема, якщо ми не вирішимо питання щодо ракет", - зазначив Світан.

Дивіться потужні кадри знищення російських БПЛА нашими зенітниками:

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