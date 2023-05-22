Нічна атака РФ на Україну: у Дніпрі пролунало близько 40 вибухів - ЗМІ

За попередніми даними, окупанти атакували Дніпро за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed і ракет різних типів.

https://glavred.net/ukraine/nochnaya-ataka-rf-na-ukrainu-v-dnepre-progremelo-okolo-40-vzryvov-smi-10472065.html Посилання скопійоване

Вночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, карта тривог

У ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних.

У Дніпрі вночі гриміли вибухи. За інформацією Дзеркала тижня, їх було не менше 40.

Видання зазначає, що, за попередніми даними, окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed, ракет типу Х-22, балістичних ракет різних типів (Іскандер-до, Іскандер-М, можливо С-400).

відео дня

"В цілому, близько 20 цілей, в місті пролунало щонайменше 40 вибухів", - йдеться у повідомленні.

За даними ZN, в місті було видно заграву від пожеж.

Місцева влада поки що не розкриває деталі російської повітряної атаки на Дніпро.

"Завдяки Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі пізніше", - написав у Telegram начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Як повідомляв Главред, ввечері 21 травня російські окупанти обстріляли Харків. У місті пролунали потужні вибухи. У Мережі повідомляється про щонайменше два вибухи в місті.

Повітряні атаки України з боку країни-агресора РФ

Країна-агресор Росія переслідує дві цілі своїми атаками на Україну, які вона здійснює вночі із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Про це розповіла керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

По-перше, за її словами, російські загарбники намагаються виснажити українську протиповітряну оборону. При цьому ракети і дрони запускають саме вночі, щоб їх важче було виявити.

Друга мета російських окупантів - внести розкол в українське суспільство в умовах очікування контрнаступу ЗСУ. Загарбники намагаються розхитати ситуацію всередині України.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат також прокоментував ракетні обстріли території України російськими окупантами. За його словами, РФ не змінювала тактику. За словами представника ЗС, основними цілями окупантів є військові, інфраструктурні об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка ЗСУ.

Інші новини: