Окупанти потрапили в оточення: в ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську

Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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ЗСУ могли оточити окупантів РФ на заводі у Вовчанську - ISW / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, deepstatemap

Збройні сили України ймовірно оточили російських окупантів біля Вовчанського Агрегатного заводу в Харківській області. Сили оборони контролюють усі підступи до будівлі. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 30 червня.

"Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська, і українські війська, як повідомляється, оточили російські війська невідомої чисельності біля Вовчанського Агрегатного заводу", - пишуть аналітки.

Як свідчать геолокаційні кадри від 30 червня, ЗС РФ просунулися вулицею Соборною в центрі Вовчанська. Український журналіст і військовослужбовець Євген Назаренко зазначив, що Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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За його словами, українські військові безпосередньо не штурмують агрегатний завод, адже це може призвести до втрат.

При цьому експерти ISW не помітили підтвердження того, що українські сили оточують російські сили на Агрегатному заводі, але контроль місцевості в цьому районі вказує на те, що українським силам, ймовірно, потрібно буде просунутися лише приблизно на 200 метрів, щоб повністю оточити завод.

Аналітики додали, що незрозуміло, чи зможуть українські військові постійно перешкоджати росіянам покинути або досягти позицій на заводі.

Також зазначається, що оточення заводу Силами оборони може мати обмежене тактичне значення. Яка чисельність російських окупантів на Агрегатному заводі - невідомо.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої за Вовчанськ - останні новини

Наступ військ країни-агресора Росії на Харківську область міг мати на меті захопити широку смугу території, щоб наблизити важку артилерію до міста. Можливо, російські командири сподівалися дійти до самого Харкова. Однак цього не сталося.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська могли втратити майже всю 83-тю повітряно-десантну бригаду на Харківському напрямку через значні втрати та відмову особового складу воювати.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", полковника Назара Волошина, за місяць боїв на Харківському напрямку загальні втрати російської армії становили близько 4 тисяч особового складу, 52 танки, 59 бронемашин, 165 артилерійських артилерійських систем і майже 500 бліндажів.

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