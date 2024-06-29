Чи знищили ЗСУ елітну бригаду окупантів у Вовчанську: в ISW розкрили деталі

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська могли втратити майже всю 83-ю повітряно-десантну (ВДВ) бригаду на Харківському напрямку через значні втрати та відмову особового складу воювати.
Однак аналітики ISW у звіті повідомили, що не знайшли жодних доказів цієї заяви та оцінює її як "перебільшену".
Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що російські війська намагалися вивести частини 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади, які стали небоєздатними після значних втрат на Харківському напрямку.
"11 червня ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ діють поблизу Часового Яру. Підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ на Харківському напрямку, ймовірно, зазнали значних втрат, що зробили їх небоєздатними. Однак, бригада навряд чи була повністю знищена, тим більше, що залишається незрозумілим, яку частину 83-ї бригади ВДВ росіяни перекинули. з району Часів Яр на Вовчанський напрямок", - вказано у повідомленні.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Ситуація у Вовчанську: що відомо
Нагадаємо, що Юрій Федоренко заявив, що ЗСУ повертають ініціативу та вибивають окупантів у Вовчанську. Українські військові ведуть складні бої з російськими окупантами "за кожен підвал та кожну хату" в межах міста Вовчанськ Харківської області. Сили оборони України вибивають ворога.
В ISW розкрили, чому окупанти прорвались у Вовчанську та сповільнили наступ. Командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи. Українські війська контролюють приблизно 70% Вовчанська.
ЗСУ контратакували армію РФ і просунулися у Вовчанську. Українські сили ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ у північно-східному Вовчанську, що вказує на те, що ЗСУ відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба. Сили оборони України змогли відновити деякі втрачені позиції.
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