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Увійде в історію: в ЗСУ пояснили наслідки знищення Центру космічного зв'язку РФ

Юрій Берендій
29 червня 2024, 16:18
258
Знищення Центру космічного зв'язку в Криму завдасть значного удару по військових можливостях РФ та вплине на роботу ППО, вважає Тимочко.
Увійде в історію: в ЗСУ пояснили наслідки знищення Центру космічного зв'язку РФ
Нові деталі удару по Центру космічного зв'язку РФ в Криму / Колаж Главред, фото: wikipedia, скріншот із відео

Сили оборони України завдали потужного удару по Криму 23 червня. Внаслідок атаки було знищено Центру космічного зв'язку та стеження РФ. Про наслідки знищення цього об'єкту розповів в ефірі 24 каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, після збиття ДРЛО А-50 росіяни стали "менше бачити", і тепер їхня здатність керувати військами на ТОТ стала ще менш ефективною.

Тимочко зазначив, що знищення Центру космічного зв'язку та спостереження вплине на роботу авіації, систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Це серйозний удар по їхніх можливостях виявлення та зв'язку на південному напрямку, порушуючи загальну мережу взаємодії всіх систем ППО, комунікації та спостереження ворога.

відео дня

Він наголосив, що це значний удар по технічному забезпеченню противника. У сучасних умовах Росія майже повністю не виробляє такі високі технології власними силами. Зазвичай це обладнання існує лише у вигляді окремих екземплярів або вимагає замовлення через посередницькі країни. Проте зараз малоймовірно, що хтось погодиться продати таке обладнання країні-агресору, оскільки це призведе до автоматичних санкцій.

Крім того, це серйозний фінансовий удар, адже такі об'єкти коштують мільярди доларів. Іван Тимочко зазначив, що знищення Центру космічного зв'язку та стеження суттєво вплине на загальну ланку російських військово-космічних військ, порушуючи взаємодію та управління ядерними, наземними та повітряними силами.

"Те, що б'є не просто по іміджу Росії, а по її риториці залякування на міжнародній арені. Показана слабкість російських технологій, "аналогов нєт", у порівнянні з американською, європейською чи навіть українською зброєю рівня та класу, яку застосовуємо проти них", – наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко резюмував, що станом на зараз перевага Росії в піхоті чи авіації не забезпечує захисту в технологічній боротьбі. Асиметричне знищення ворога – це те, що безумовно увійде в історію.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Удари по Криму - що відомо про знищення Центру космічного зв'язку та стеження РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Міноборони підтвердили ураження Центру космічного стеження і зв'язку РФ у Криму. Цей центр є важливою військовою складовою системи супутникового зв'язку та навігації для Росії.

Росія навмисно розміщує військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, щоб стримувати українські удари, зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На окупованому півострові росіяни активно посилюють систему ППО, розміщуючи найновіші ЗРК С-500 "Прометей", повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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