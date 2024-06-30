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Ворог вклинився в оборону ЗСУ: названо напрямки просування РФ на сході

Олексій Тесля
30 червня 2024, 16:14
654
Найбільша активність противника від початку доби на Покровському напрямку.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Російські окупаційні війська за минулу добу зуміли просунувся в трьох населених пунктах на Донбасі.

Зокрема, загарбники РФ просунулися на Покровському напрямку, йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState.

При цьому наголошується, що ворог за минулу добу просунувся в трьох населених пунктах:

відео дня
  • у Євгенівці;
  • біля Новоолександрівки;
  • біля населеного пункту Сокіл.
Скріншот
/ deepstatemap.live

Подробиці просування РФ на сході

Як уточнює експерт групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, російські окупанти нещодавно змогли вклинитися в оборону ЗСУ під Торецьком на Донеччині на глибину до 2,6 кілометра і по фронту до 5,6 км.

"Причому, схоже, що в південній частині цього вклинення противник зустрів мінімальний опір, образно кажучи, "проїхавшись" дорогою на північ від відвалів через наші передові позиції (причому, навіть на супутникових знімках там видно облаштований опорний пункт) і заїхавши в село Південне просто вулицею Леніна та вулицею Красною аж до вулиці Харківської, а потім ледве не доїхавши до Соцмістечка", - повідомив він.

Експерт зазначає, що просування в бік Торецька зі сходу українське командування не очікувало, оскільки розраховувало, що росіяни оточуватимуть цей район, прориваючись південніше до траси Покровськ-Костянтинівка. Він зазначив, що саме на це і розраховувало російське командування.

"Однак, я дуже сумніваюся, що російське командування, загалом-то, всерйоз розглядає "штурм зі сходу" Торецька, як, власне, основну (ділянку наступу - Ред.)", - додав Машовець.

Хто такий Костянтин Машовець

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

Що кажуть у Генштабі

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, найбільша активність противника від початку доби на покровському напрямку.

"Уже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, тривають бойові зіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола. Курахівський напрямок. Від початку доби загарбники намагалися поліпшити своє становище вже 15 разів. На теперішній час штурмові дії ворогом не здійснюються", - йдеться у зведенні.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

Screenshot
/ Главред

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