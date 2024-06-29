Що буде, якщо 'заморозять' війну в Україні: командир ЗСУ розкрив невтішні наслідки

Військовий розповів, що під час боїв за Донецький аеропорт у 2014-2015 році не було розуміння того, що це буде така велика війна, як зараз.

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Військовий розповів про "заморозку" війни / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: відео

Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади заявив, якщо війну Росії проти України "заморозити" сьогодні, то російська армія через кілька років повернеться, і ми перекладемо це на спини наших дітей.

За його словами в інтерв'ю для ТСН, під час боїв за Донецький аеропорт у 2014-2015 році не було розуміння того, що це буде така велика війна, як зараз.

"Ми думали, що зараз усе відіб’єм назад і все. Тоді ніхто не думав, що воно ось так "заморозиться". Чого мабуть зараз і бояться, щоб так не заморозилось, як тоді, в 2014 році. А потім раз і через вісім років що в нас вийшло - вони до нас приїхали. Так само мабуть і зараз наша держава, президент, верховний головнокомандувач - всі розуміють це і бояться так само заморозити. Тому що три, п’ять, десять років - скільки? Ми перекладемо це на спини наших дітей. Не потрібно заморожувати цю війну", - зазначив командир. відео дня

Заморозка війни: що відомо

Нагадаємо, що Олег Жданов розповів, чи вдасться Китаю заморозити війну в Україні. Встановлення миру зараз стоїть на порядку денному. Але в той час як Україна та Європа прагнуть справедливості, Китай намагається просунути свою ідею заморозки війни.

Аналітик Наталія Глоба розповіла, чи може заморозити НАТО війну в Україні. Зараз немає проєктів щодо вирішення ситуації, яка призвела до цієї війни. Усім у Європі та США вже зрозуміло, що Путін ухвалював рішення про напад на Україну не одноосібно, а радячись з Сі Цзіньпіном.

В ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу для "мирних" переговорів. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Путін намагається переконати Захід.

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