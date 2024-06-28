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30 тисяч окупантів загрузли у Вовчанську: в Forbes сказали, що на них чекає

Марія Николишин
28 червня 2024, 10:26
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Російські втрати у Вовчанську можуть стати ще гіршими, оскільки окупанти уже два тижні перебувають у пастці на хімічному заводі, пише Forbes.
30 тисяч окупантів загрузли у Вовчанську: в Forbes сказали, що на них чекає
30 тисяч окупантів загрузли у Вовчанську / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Наступ військ країни-агресорки Росії на Харківську область міг мати на меті захопити широку смугу території, щоб наблизити важку артилерію до міста. Можливо, російські командири сподівалися дійти до самого Харкова. Однак цього не сталося, повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що через кілька тижнів після початку наступу 30 тисяч російських військ загрузли в місті Вовчанськ. За повідомленнями, українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду в місті.

При цьому зазначається, що багато російських загарбників відмовилися воювати.

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"Якщо це підтвердиться, то це буде важка втрата для нового північного угруповання російських військ, до якого входять близько семи полків і бригад. А російські втрати у Вовчанську можуть стати ще гіршими, оскільки бійці цілого батальйону, які вижили, - а це сотні солдатів - уже два тижні перебувають у пастці на хімічному заводі в центрі міста", - пише Forbes.

Видання підкреслює, що не виключено, що ці солдати протримаються недовго.

"Українські ВПС завдають по хімічному заводу точні бомбові удари, поступово перетворюючи його на руїни", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Бої у Вовчанську - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українські сили ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ у північно-східному Вовчанську, що вказує на те, що ЗСУ відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба.

В той же час, у російських окупантів намітилися проблеми з боями у Вовчанську, тому ворог переключився на стару схему щодо "випаленої землі", вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Крім того, російські окупаційні війська залишаються заблокованими на території агрегатного заводу у Вовчанську. У окупантів залишається лише три варіанти подальших дій, каже представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев.

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війна в Україні новини Харкова ЗСУ Харківська область війна Росії та України Вовчанськ
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