Окупанти обстріляли баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі / Фото УНІАН

У вівторок, 1 листопада, російські війська обстріляли баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі. Після цього обстрілу рішенням Стамбульського координаційного центру рух суден у рамках "зернової угоди" 2 листопада тимчасово призупинено. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування Південь.

Зазначається, що російські окупанти продовжували обстріли з усього наявного у нього озброєння по позиціях українських військ, а також по прилеглих до лінії фронту громадах і тилових районах.

Зокрема, опівдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Маргенецькій громаді Нікопольщини у напрямку Енергодара. Обійшлося без втрат і руйнувань.

Також противник атакував українські позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу "Ланцет" у Бериславському та Миколаївському районах. Обійшлося без жертв.

Крім того, чотири рази парою вертольотів Ка-52 ворог бив по позиціях ЗСУ та звільненим селам Херсонщини, а після обіду додав штурмову авіацію. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

Також, за даними ОК "Південь", в Чорному морі знаходиться угруповання з 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Зокрема, напоготові знаходяться один великий десантний корабель і один надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "калібрами".

Зерновий шантаж РФ

Напередодні Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблоковані через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи попри відмову РФ від зернової угоди.

1 листопада Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов:

розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі,

надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.

Інші новини: