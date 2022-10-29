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Росія призупинила участь у зерновій угоді: Україна закликала Москву дотримуватися угоди

29 жовтня 2022, 18:52

В Офісі президента Володимира Зеленського назвали такий крок країни-агресора Росії продовольчим шантажем і підкреслили, що Москва нічого не доб'ється.

Росія, Прапор
Росія звинуватила Україну та Британію в "теракті проти кораблів", нібито задіяних у зерновій угоді / УНІАН

Країна-окупантка Росія оголосила про своє рішення призупинити участь у зерновій угоді. Москва звинуватила Україну і Великобританію в нібито "теракті" щодо кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. "Атака" нібито була здійснена на судна, які "забезпечують безпеку зернового коридору".

Як повідомили в пресслужбі Міноборони російських окупантів, Москва звинувачує Київ і Лондон в "атаках" 29 жовтня на військові і цивільні кораблі Чорноморського флоту РФ, які знаходяться в окупованому Росією Севастополі.

Мовляв,"було здійсненр теракт" проти кораблів, які нібито "забезпечують безпеку" вивезення зерна з українських портів.

"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великобританії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору", російська сторона призупиняє участь у реалізації угод з вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - заявили в Міноборони Росії.

Реакція України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжує свій шантаж і тепер перейшла до ультиматумів у продовольчій сфері. Однак така тактика країни-агресорки не призведе до потрібних для окупантів "результатів".

"Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах…Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця", - сказав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН

Як повідомляє Суспільне, спікер Банкової Сергій Никифоров уточнив, що Україна з Росією нічого не підписувала. Тому Київ очікує реакції на заяву Москви з боку Туреччини та ООН.

"Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - підкреслив Сергій Никифоров.

Україна вимагає від Росії виконання зобов'язань

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter-акаунті додав, що агресорка Росія з надуманого приводу вирішила блокувати зерновий коридор. Він закликав держави вимагати від Москви виконання своїх зобов'язань.

"Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Зернова угода

Україна, Організація об'єднаних націй та Туреччина 22 липня у Стамбулі підписали угоду про вивезення зерна та продовольства з України. Зокрема, з українських морських портів, які заблоковані в результаті окупації Росією.

Сторони досягли домовленості про безпечне судноплавство для експорту зерна, добрив та іншої продукції з морських портів Одеса, Чорноморськ та Південний протягом 120 днів та з можливістю продовження термінів. Жодних прямих угод з цього питання Київ із Москвою не підписував.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що угода щодо перевезення зерна Чорним морем показує, що Україна збирає врожай і демонструє здатність вистояти у війні з Росією. Влітку Україна мала запаси зерна на суму близько 10 мільярдів доларів.

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін на початку вересня заявив, що Євросоюз, мовляв, обдурив Москву, а зерно нібито йде до держав ЄС, "а не до найбідніших країн". Директор Кремля висловив "бажання" переглянути угоду щодо зерна та поговорити про це з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

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