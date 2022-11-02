УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін відтягнув крах свого режиму на 42 дні: експерт оцінив план Кремля у війні з Україною

2 листопада 2022, 01:33

Навіть якщо РФ відправить в Україну 300 тисяч мобілізованих, їхня утилізація - питання кількох місяців, вважає політтехнолог Михайло Шейтельман.

Володимир Путін, мобілізація в Росії
Мобілізація відтягує крах режиму Путіна на 42 дні / Фото: сайт Кремля, Telegram

Оголошена російським диктатором Володимиром Путіним мобілізація в Росії є лише способом відтягнути крах його режиму. Таку думку озвучив російсько-ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман.

Він назвав мобілізацію в Росії "утилізацією" та нагадав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував, що на фронті в Україні вже нібито знаходиться 82 тисячі мобілізованих росіян.

"А тепер візьмемо таку просту арифметику, якби нам вдавалося щодня ось так ось по тисячі знищувати, але ж тисяча лише вбитих, а на одного вбитого давайте рахувати одного пораненого. Вивести з ладу 80 тисяч - це 42 дні", - сказав Шейтельман в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Таким чином, за словами Шейтельмана, мобілізація відтягує крах режиму Путіна на 42 дні.

"Добре, це 80 тисяч, потім у них є 300 тисяч. Припустимо, вони надішлють вже всіх мобілізованих. Таким чином він відтягнув свій кінець на кілька місяців, тобто це не питання якихось років або десятиліть", - додав політтехнолог.

Крах режиму Путіна в Росії

Військова перемога України та повалення російського диктатора Володимира Путіна прямо взаємопов'язані. Зокрема, взяття Херсона, вторгнення українських військ до Криму може створити передумови для державного перевороту в РФ. Про це заявив російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

"Якщо щось станеться в Кремлі в бункері, це стане результатом української військової перемоги. Тому Путін так тримається за Херсон", - сказав він.

29 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував імовірний сценарій закінчення війни з РФ.

"Ця війна закінчиться так само швидко і раптово для багатьох, як і почалася, але найскладніша частина шляху ще попереду. Зима близько. Попереду на нас чекає довга і темна ніч. Але за нею точно настане світанок. Український світанок", - сказав Подоляк.

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін може не дожити до кінця війни проти України. Його оточення вже активно обговорює, хто міг би стати наступником диктатора. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Інші новини:

мобілізація новини Росії війна в Україні Володимир Путін мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:43

Навіщо розставляти вдома активоване вугілля: хитрість від досвідчених господинь

02:00

"Вибачте, мене зв'язали": Ірина Шейк зігнулася в неймовірній позі в нижній білизні

01:33

Путін відтягнув крах свого режиму на 42 дні: експерт оцінив план Кремля у війні з Україною

00:51

Прикмети на 2 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

00:46

Максимальне скорочення споживання: новий графік відключень електрики в КиєвіВідео

Реклама
00:15

РФ спустила на обстріл України понад 2,3 млн російських пенсій - ЗеленськийВідео

00:03

Чим можна замінити харчові дріжджі: секрети досвідчених господинь

01 листопада, вівторок
23:40

У РФ нова тактика: генерал Забродський розповів, з яких напрямків можуть наступати окупантиВідео

23:07

Прикмети на 3 листопада: які 5 речей не можна робити в цей день, щоб не залучити біди бумерангомВідео

22:58

Як правильно ненавидіти росіян і не збожеволітиПогляд

22:40

Іраклі Макацарія показав ніжні поцілунки зі своєю 20-річною дружиною

22:23

Саудівська Аравія заявила, що Іран невдовзі нападе на неї та Ірак - ЗМІ

22:17

Окупанти несуть найбільші втрати з початку війни: Жданов назвав причиниВідео

22:11

РФ випрошує зброю в Ірану, Китаю і КНДР: жорстка реакція Пентагону

21:58

Супергерой Залужний показав рідкісне фото молодшої дочки

21:51

Тіна Кароль поскаржилася на проросійського співробітника аеропорту, який довів її до сліз

21:51

Душили, били та ґвалтували: 75-річна вчителька з-під Херсона розповіла про звірства окупантів

21:37

В Херсоні вже торгують товарами з Ірану: місцеві їх не хочуть купувати

21:32

Без світла, води і тепла: взимку в Києві можуть відключити всі комунікаціїВідео

21:22

Тиждень буде палаючим пеклом: які міста бомбитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

Реклама
21:21

Чарльз на сьомому небі: Кейт Міддлтон ощасливила короля

21:00

Зима буде складною: українців закликали запасатися всім необхіднимВідео

20:54

Стала відома "космічна" зарплатня генсекретаря УАФ Юрія Запісоцького

20:38

Авіація ЗСУ 22 рази пройшлася по позиціях росіян: втрати окупантів перевалили за сотнюВідео

20:30

Як очистити ручки газової плити: заблищать як новенькіВідео

20:03

Путін поставив умову Україні: подробиці переговорів президента РФ з ЕрдоганомВідео

19:20

Ми створюємо економічний Рамштайн на чолі з ЄС, МВФ і США - Зеленський

19:14

"Дуже складно не стресувати": тяжкохвора Тишкевич розповіла про боротьбу за життя

19:14

Макрон терміново подзвонив Зеленському: різко засудив Росію і пообіцяв допомогти зміцнити ППОВідео

19:06

"Вони поховалися, не розуміють, що відбувається": бійці ЗСУ на БТРі "навідалися" в гості до білорусівВідео

18:06

Медведєв накинувся на Україну з ядерною погрозою: Данілов поставив на місце друга ПутінаВідео

17:55

Невістка-стриптизерка Корольової без бюстгальтера показала величезні кулі

17:44

Налетить мороз і влаштує катастрофу в Україну: синоптики оголосили про різку зміну погодиВідео

17:34

Чотири райони без електрики до кінця дня: киян попередили про екстрене відключенняВідео

17:27

Басков зчепився з Орбакайте на росТБ

17:12

Favbet Foundation передав на фронт черговий пікап в рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ"

17:02

"От пощастило фіз. іноагенту!": Макаревич показав Лію Ахеджакову, яка таємно виїхала з РФ

16:53

"Підписав собі вирок": Данілов назвав ідеолога руйнування інфраструктури УкраїниВідео

16:30

У Х'юстоні в боулінг-клубі застрелили відомого репера Takeoff

16:26

Не кожен квітникар це знає: чи можна поливати квіти кип'яченою водоюВідео

Реклама
16:22

Взявся за старе: Медведєв погрожує "ядерними ударами" у разі перемоги УкраїниВідео

16:20

"Проти них у нас немає захисту": Іран передасть Росії тисячу ракет, щоб загрожувати всій УкраїніВідео

16:17

Батько приходив п'яний і лупив матір: Данилко розповів про жахи дитинстваВідео

16:14

Майже всі за війну: "хороші росіяни" обрали улюблених виконавців

16:04

"Ми будемо їх гнати на лівому березі": Жданов розповів про дії ЗСУ після звільнення ХерсонаВідео

16:01

Одночасний удар дронами з повітря і з моря: журналіст про потужні вибухи на базі ЧФВідео

15:57

Вітренка звільнено з посади голови правління Нафтогазу - рішення КабмінуВідео

15:54

Ексклюзив Сніданку з 1+1: Харчишин показав, як розбирає завали власного дому після влучення ракетиВідео

15:51

У Путіна вибухнули істерикою: погрожують Британії "відповіддю" за "теракти" в Криму і на ПП-1,2Відео

15:43

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти