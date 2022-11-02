Путін відтягнув крах свого режиму на 42 дні: експерт оцінив план Кремля у війні з Україною

Мобілізація відтягує крах режиму Путіна на 42 дні / Фото: сайт Кремля, Telegram

Оголошена російським диктатором Володимиром Путіним мобілізація в Росії є лише способом відтягнути крах його режиму. Таку думку озвучив російсько-ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман.

Він назвав мобілізацію в Росії "утилізацією" та нагадав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував, що на фронті в Україні вже нібито знаходиться 82 тисячі мобілізованих росіян.

"А тепер візьмемо таку просту арифметику, якби нам вдавалося щодня ось так ось по тисячі знищувати, але ж тисяча лише вбитих, а на одного вбитого давайте рахувати одного пораненого. Вивести з ладу 80 тисяч - це 42 дні", - сказав Шейтельман в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Таким чином, за словами Шейтельмана, мобілізація відтягує крах режиму Путіна на 42 дні.

"Добре, це 80 тисяч, потім у них є 300 тисяч. Припустимо, вони надішлють вже всіх мобілізованих. Таким чином він відтягнув свій кінець на кілька місяців, тобто це не питання якихось років або десятиліть", - додав політтехнолог.

Крах режиму Путіна в Росії

Військова перемога України та повалення російського диктатора Володимира Путіна прямо взаємопов'язані. Зокрема, взяття Херсона, вторгнення українських військ до Криму може створити передумови для державного перевороту в РФ. Про це заявив російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

"Якщо щось станеться в Кремлі в бункері, це стане результатом української військової перемоги. Тому Путін так тримається за Херсон", - сказав він.

29 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував імовірний сценарій закінчення війни з РФ.

"Ця війна закінчиться так само швидко і раптово для багатьох, як і почалася, але найскладніша частина шляху ще попереду. Зима близько. Попереду на нас чекає довга і темна ніч. Але за нею точно настане світанок. Український світанок", - сказав Подоляк.

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін може не дожити до кінця війни проти України. Його оточення вже активно обговорює, хто міг би стати наступником диктатора. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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