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Попри відмову РФ від зернової угоди з портів України вийшли 12 суден

31 жовтня 2022, 11:07

Представники ООН і Туреччини ведуть переговори з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

Зерно, зерновий коридор
З портів України вийшли 12 суден із зерном / Фото УНІАН

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи. Серед них - балкер Ikaria Angel з українською пшеницею для Ефіопії, що знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, представники ООН і Туреччини ведуть переговори з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

"Згідно з пропозицією Об'єднаного Координаційного центру (СКЦ) представники ООН і Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 судів. Таку пропозицію було прийнято представниками України. Представники РФ були проінформовані", - повідомили у пресслужбі.

Крім того, дозволений прохід в українські порти під завантаження 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участю всіх сторін, включаючи представників Росії.

Балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії
Балкер Ikaria Angel з українською пшеницею для Ефіопії / Фото facebook.com/MinInfra.UA

Як пишуть ЗМІ го посиланням на представника ООН, першому судну дозволено продовжити рух після відновлення інспецій в рамках "зернової угоди".

Зерновий шантаж РФ

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблоковано через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій. З них - 95 завантажених, які вже вийшли з українських портів і очікують інспекцію для відправки до кінцевого споживача, 101 судно чекає інспекції входу в українські порти, 22 завантажених судна чекають виходу з українських портів.

Напередодні Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

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