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У РФ нова тактика: генерал Забродський розповів, з яких напрямків можуть наступати окупанти

1 листопада 2022, 23:40

Росія може створити два потужні ударні угруповання: на запорізькому та сумському напрямах.

У РФ нова тактика: генерал Забродський розповів, з яких напрямків можуть наступати окупанти
РФ хоче "розрізати" Україну на дві частини / Колаж: Reuters, 10-а гірсько-штурмова бригада

Після того як ЗСУ звільнять Херсон Україні потрібно буде створити три нові потужні оперативні угруповання у Запоріжжі, Сумській області та на Волині.

Про це розповів перший заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський у своїй статті "Вітчизняна війна. Сухопутні військові перспективи".

"Необхідне створення двох оперативних об'єднань, у складі 4-5 загальновійськових, 2-3 танкових та 1-2 артилерійських бригад кожне. Загалом – до 600 танків, до 1100 БТР/БМП та до 500 гармат та РСЗВ", - зазначив Забродський.

Також генерал-лейтенант розповів про те, яку тактику може застосувати російська армія найближчим часом. За його словами, Росія може створити два потужні ударні угруповання: на запорізькому та сумському напрямах. Таким чином РФ хоче "розрізати" Україну на дві частини зустрічними концентрованими ударами.

"Північне угруповання, імовірно, може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне - Запоріжжя - Дніпро. Завданням військ на наявній на сході лінії зіткнення в цьому випадку буде лише сковування угруповання ЗС України і унеможливлення використання військових частин і з’єднань на інших загрозливих напрямках. Кінцевою ж військовою метою операції може бути омріяне стратегічне оточення угруповання ЗС України на лівому березі річки Дніпро", - каже Забродський.

Втім, український генерал заспокоїв, що цей задум РФ не є для України новим чи несподіваним. За його словами, такий план, імовірно, розглядався командуванням армії РФ як варіант розвитку ситуації ще навесні цього року, а його окремі елементи противник вже намагався реалізувати. Однак наявність додаткових щойностворених угруповань та поточна конфігурація лінії зіткнення, за умови її незмінності, надає цьому замислу "друге життя".

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатиметься зберегти репутацію свого президента і битиметься з ЗСУ. Однак російські військові займаються мародерством та вивозять награбоване в очікуванні втечі.

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