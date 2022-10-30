Зерновий шантаж: РФ заблокувала в "морському коридорі" понад 200 суден

РФ блокує "зерновий коридор" / Facebook / MinInfra.UA

Рух 218 суден, що беруть участь в "зерновій ініціативі", фактично заблоковано через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

З них - 95 завантажених, які вже вийшли з українських портів і очікують інспекцію для відправки до кінцевого споживача, 101 судно чекає інспекції входу в українські порти, 22 завантажених судна чекають виходу з українських портів повідомляє Міністерство інфраструктури України в Facebook.

"Відзначаємо, що реалізація "ініціативи про безпечне транспортування зерна та агропродукції через українські порти" носить виключно гуманітарний характер і Україна як сторона ініціативи не порушила жодного з її пунктів. Українська сторона не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор", навіть незважаючи на російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру", - підкреслили у відомстві.

Також у Мініфраструктури зазначили, що було зафіксовано 15 випадків наближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, які беруть участь в ініціативі.

"Разом з тим відзначаємо, що фактична блокада "зернового коридору" з боку Російської Федерації почалася ще у вересні. Це виявлялося у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створення черги біля 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту. Таким чином стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод в нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства в усьому світі", - сказано в повідомленні.

Зерновий шантаж РФ

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

Як відомо, представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.

Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшло 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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