Удар з "зернового" судна: у Шойгу вигадали новий фейк про атаку на кораблі РФ

Морський безпілотник / Facebook / PetroShuklinov

У Міноборони Росії заявили про те, що безпілотники, які атакували кораблі окупантів в Севастополь, нібито були запущені з цивільних суден в районі Одеси.

Уламки морських безпілотників були підняті на поверхню, і російськими фахівцями проведена експертиза їх навігаційних модулів канадського виробництва, розповіли в МО РФ.

Вони нібито встановили, що запуск морських безпілотників був здійснений з узбережжя в районі Одеси.

"Надалі морські безпілотники рухалися по зоні безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Разом з тим, координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі.

На думку фахівців, це може свідчити про попередній запуск даного апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України", - додали в МО РФ.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет"Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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