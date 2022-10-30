РФ заблокувала 'зерновий коридор': експорт з України неможливий - Кубраков

Судно Ikaria Angel із зерном заблоковано через РФ / @OlKubrakov

Робота "зернового коридору" заблокована Росією, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії. Про це глава Міністерства інфораструктури повідомив в Twitter.

"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що знаходяться на межі голоду. Але через перекриття Росією "зернового коридору " експорт неможливий", - написав він.

Зерновий шантаж РФ

Нагадаємо, раніше міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

Як відомо, представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.

Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшло 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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