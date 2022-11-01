УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін поставив умову Україні: подробиці переговорів президента РФ з Ердоганом

1 листопада 2022, 20:03

В ході розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем.

Ердоган, Путін
Ердоган, Путін / скріншот з відео, УНІАН

1 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає у пресслужба Ердогана, темою розмови була "зернова угода".

В ході розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних з виконанням "зернової угоди".

Крім того, турецький лідер знову згадав про переговори між Україною і РФ. За його словами, якщо сторони конструктивно вирішать "зернову кризу", то Туреччина продовжити сприяти тому, щоб були зроблені кроки до мирних переговорів.

"Ердоган висловив упевненість в тому, що питання по організації експорту українського продовольства будуть налагоджені", - йдеться в повідомленні.

Що заявили в Кремлі

Після розмови з Ердоганом у Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов:

  • розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі,
  • надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.

Путін також заявив, що Україна нібито "за підтримки західних кураторів" використовувала зерновий коридор з метою атаки по інфраструктурі і кораблям, "що забезпечує безпеку маршруту".

Зерновий шантаж РФ

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

Як відомо, представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.

Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшло 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

Читайте також:

війна в Україні зерно Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:03

Путін поставив умову Україні: подробиці переговорів президента РФ з Ердоганом

19:20

Ми створюємо економічний Рамштайн на чолі з ЄС, МВФ і США - Зеленський

19:14

"Дуже складно не стресувати": тяжкохвора Тишкевич розповіла про боротьбу за життя

19:14

Макрон терміново подзвонив Зеленському: різко засудив Росію і пообіцяв допомогти зміцнити ППОВідео

19:06

"Вони поховалися, не розуміють, що відбувається": бійці ЗСУ на БТРі "навідалися" в гості до білорусівВідео

Реклама
18:06

Медведєв накинувся на Україну з ядерною погрозою: Данілов поставив на місце друга ПутінаВідео

17:55

Невістка-стриптизерка Корольової без бюстгальтера показала величезні кулі

17:44

Налетить мороз і влаштує катастрофу в Україну: синоптики оголосили про різку зміну погодиВідео

17:34

Чотири райони без електрики до кінця дня: киян попередили про екстрене відключенняВідео

17:27

Басков зчепився з Орбакайте на росТБ

17:12

Favbet Foundation передав на фронт черговий пікап в рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ"

17:02

"От пощастило фіз. іноагенту!": Макаревич показав Лію Ахеджакову, яка таємно виїхала з РФ

16:53

"Підписав собі вирок": Данілов назвав ідеолога руйнування інфраструктури УкраїниВідео

16:34

Прикмети на 2 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

16:30

У Х'юстоні в боулінг-клубі застрелили відомого репера Takeoff

16:26

Не кожен квітникар це знає: чи можна поливати квіти кип'яченою водоюВідео

16:22

Взявся за старе: Медведєв погрожує "ядерними ударами" у разі перемоги УкраїниВідео

16:20

"Проти них у нас немає захисту": Іран передасть Росії тисячу ракет, щоб загрожувати всій УкраїніВідео

16:17

Батько приходив п'яний і лупив матір: Данилко розповів про жахи дитинстваВідео

16:14

Майже всі за війну: "хороші росіяни" обрали улюблених виконавців

Реклама
16:04

"Ми будемо їх гнати на лівому березі": Жданов розповів про дії ЗСУ після звільнення ХерсонаВідео

16:01

Одночасний удар дронами з повітря і з моря: журналіст про потужні вибухи на базі ЧФВідео

15:57

Вітренка звільнено з посади голови правління Нафтогазу - рішення КабмінуВідео

15:54

Ексклюзив Сніданку з 1+1: Харчишин показав, як розбирає завали власного дому після влучення ракетиВідео

15:51

У Путіна вибухнули істерикою: погрожують Британії "відповіддю" за "теракти" в Криму і на ПП-1,2Відео

15:43

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

15:13

"Отримала кайф!": Успенська прийшла в захват від великих яєць

14:59

Київстар "посипався": масштабний збій в додатку і з поповненням рахункуВідео

14:51

Що можна і що заборонено садити поруч з яблунею: найкращі та найгірші сусіди

14:46

Неймовірно смачний обід для всієї родини, коли вдома немає світла: швидкий рецепт для кожногоВідео

14:34

Вода не завжди допомагає: як позбавитись від гикавки дорослому, дитині і немовляті

14:26

Одна історія дивніше іншої: Тодоренко розповіла про свої пригоди в дамській вбиральні

14:11

На Україну чекає надважка зима, Росія хоче знищити нашу енергосистему - УкренергоВідео

13:46

"Хоче зберегти собі життя": Піонтковський пояснив, чому Путін так клянчить переговори з УкраїноюВідео

13:26

"Не бажає псувати настрій" : навіть мати Симоньян не дивиться пропагандистську маячню дочки

13:24

У Берліні побили українця через тризуб на шапці

13:18

У нашийнику з шипами: посинілу дочку Якубовича зняли в страшному вигляді

13:07

ППО NASAMS і VAMPIRE для боротьби з дронами: у США оголосили про нову військову допомогу УкраїніВідео

13:02

"Такі ви нам пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки ударів РФ по УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 листопада 2022: Левам - несподівані новини, Козерогам - важлива зустрічВідео

Реклама
12:47

"Порубало осколками": фрагмент російської ракети убив українця, його вагітну дружину і дитинуВідео

12:12

Ніякої РФ в G20 і Путіна на саміті на Балі: Україна закликала до ізоляції Росії та її директораВідео

12:08

"Тьху, вівці": Арестович назвав льотчиків РФ добровільними рабами і пригрозив розплатоюВідео

12:01

В окупованій Волновасі злетів у повітря готель з "кадирівцями"

11:54

Затоптали на смерть: у тисняві в Сеулі загинув відомий південнокорейський k-pop-співак

11:22

"Будемо сидіти на дровах": Жданов пояснив найгірший сценарій, якщо Путін спробує "заморозити" УкраїнуВідео

11:17

Як не угробити техніку через віялові відключення: що потрібно зробити одразу після блекаутуВідео

10:59

Вітренко подав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу, його замінить Чернишов - ЗМІВідео

10:25

Відключення світла почалися вранці у Києві та 7 областях: що відомоВідео

10:20

Яким буде курс долара в Україні в 2023 році: Нацбанк змінив прогноз

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти