Путін поставив умову Україні: подробиці переговорів президента РФ з Ердоганом

Ердоган, Путін / скріншот з відео, УНІАН

1 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає у пресслужба Ердогана, темою розмови була "зернова угода".

В ході розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних з виконанням "зернової угоди".

Крім того, турецький лідер знову згадав про переговори між Україною і РФ. За його словами, якщо сторони конструктивно вирішать "зернову кризу", то Туреччина продовжити сприяти тому, щоб були зроблені кроки до мирних переговорів.

"Ердоган висловив упевненість в тому, що питання по організації експорту українського продовольства будуть налагоджені", - йдеться в повідомленні.

Що заявили в Кремлі

Після розмови з Ердоганом у Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов:

розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі,

надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.

Путін також заявив, що Україна нібито "за підтримки західних кураторів" використовувала зерновий коридор з метою атаки по інфраструктурі і кораблям, "що забезпечує безпеку маршруту".

Зерновий шантаж РФ

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

Як відомо, представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.

Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшло 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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