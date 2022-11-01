Путін поставив умову Україні: подробиці переговорів президента РФ з Ердоганом

В ході розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем.
1 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як передає у пресслужба Ердогана, темою розмови була "зернова угода".
В ході розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних з виконанням "зернової угоди".
Крім того, турецький лідер знову згадав про переговори між Україною і РФ. За його словами, якщо сторони конструктивно вирішать "зернову кризу", то Туреччина продовжити сприяти тому, щоб були зроблені кроки до мирних переговорів.
"Ердоган висловив упевненість в тому, що питання по організації експорту українського продовольства будуть налагоджені", - йдеться в повідомленні.
Що заявили в Кремлі
Після розмови з Ердоганом у Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов:
- розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі,
- надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.
Путін також заявив, що Україна нібито "за підтримки західних кураторів" використовувала зерновий коридор з метою атаки по інфраструктурі і кораблям, "що забезпечує безпеку маршруту".
Зерновий шантаж РФ
Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору".
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.
Як відомо, представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.
Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшло 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.
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