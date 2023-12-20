Огризко пояснив, як вибори в США вплинуть на ситуацію в Україні

Якщо Україна отримає допомогу, то можна говорити про позитивні перспективи того, що відбуватиметься на полі бою.

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Володимир Огризко пояснив, як вибори президента США вплинуть на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, defense.gov

Якщо Конгрес США підтримає військову допомогу Києву в сумі 61 млрд доларів, то вибори президента Америки в 2024 році не матимуть істотного впливу на Україну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Якщо цей процес (виділення військової допомоги, - ред.) відбудеться так, як заплановано, і з початку нового року ми зможемо використовувати ці кошти, то, на мою думку, ситуація з американськими виборами прямо впливати на те, що буде відбуватися в Україні та навколо, не буде. Тому що це означатиме, що гроші будуть виділятися аж до осені 2024 року", - пояснив експерт.

Якщо Україна отримає допомогу, то можна говорити про позитивні перспективи того, що відбуватиметься на полі бою.

"Не можу сказати, що самі Сполучені Штати (маю на увазі і республіканців, і демократів) будуть використовувати українську карту у своїй передвиборчій боротьбі, хоча частково шалене ядро трампістів на цьому, безумовно, буде намагатися грати. Але все ж для Сполучених Штатів Америки питання внутрішньої політики, які традиційно важливі, звичайно ж, будуть пріоритетом як для республіканців, так і для демократів", - додав Огризко.

Дипломат вважає, що поки що не варто занадто сильно хвилюватися через те, що станеться в кінці наступного року в США.

"Давайте спочатку доживемо до кінця цього року. Давайте будемо впевненими, що допомога буде, а значить це буде дуже впливати на те, що, до речі, буде відбуватися і в США. Оскільки так чи інакше український фактор, як я вже сказав, можливо, будуть використовувати і у внутрішньополітичній боротьбі в Америці", - резюмував Огризко.

Дивіться інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Військова допомога Україні від США

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їх напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

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