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"Поставки зброї припиняться": у США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2023, 00:50
Поставки зброї можуть припинитися, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про фінансування.
'Поставки зброї припиняться': у США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні
Україна може залишитися без поставок зброї / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Поставки військової допомоги Україні від США можуть припинитися. Відбудеться це у випадку, якщо Конгрес США не схвалить фінансування. Про це під час брифінгу заявив радник президента США Джо Байден з питань безпеки Джейк Салліван.

Нині Конгрес вирішує, чи продовжувати підтримку України, чи "ігнорувати уроки історії і дозволити Путіну переважати".

"Без дій Конгресу у Адміністрації президента до кінця року закінчаться ресурси для надання більшої кількості зброї та обладнання для України і для надання озброєння з американських військових запасів без шкоди нашій власній військовій готовності. Ресурси, які Конгрес надав для України та інших потреб у сфері національної безпеки, зупинили російське просування в Україні, допомогли Україні досягти суттєвих військових перемог, включаючи відвоювання понад 50% території, яку Росія окупувала", – сказав Салліван.

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Він додав, що у США закінчуються гроші і "майже закінчився час". Салліван закликав Конгрес схвалити запит Байдена про фінансування допомоги Україні.

"Якщо не буде фінансування для надання зброї Україні, ми просто не зможемо продовжувати передавати зброю", – додав він.

Військова допомога Україні від США

15 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Джейк Салліван
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