Військова допомога Україні: у Сенаті США досягли прогресу в переговорах - The Hill

Потенційна угода щодо кордону може бути укладена вже цього тижня. Потім чекає нелегка боротьба в Палаті представників.

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У Сенаті США досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay.com

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою. Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок в питанні заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

Так, сенатор Джо Менчин заявив, що потенційна угода щодо кордону може бути укладена вже цього тижня.

"Я думаю, що наші учасники переговорів від республіканців і демократів, які зараз працюють дуже старанно, роблять велику роботу, а потім, переважно, за участю Білого дому, прагнуть взяти цей кордон під контроль. Це те, на що я дуже сподіваюся, і я думаю, що ми побачимо щось на наступному тижні, і ми будемо залишатися там, поки не зробимо це", - сказав він 17 грудня.

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Сенатор Кріс Кунс також заявив, що сподівається досягти потенційної угоди вже цього тижня. В ефірі CBS News він зазначив, що "найімовірніше", підтримає цей закон. За його словами, зрив переговорів "був би величезним подарунком для Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна і Хамасу".

"Ну, мені потрібно знати остаточні домовленості, але я, найімовірніше, підтримаю угоду. Я розмовляв з деякими учасниками переговорів. Вони наполегливо працювали на цих вихідних. Я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди наступного тижня", - сказав Кунс.

Сенатор-республіканець Джон Корнін також констатував прогрес у переговорах, але не озвучував ймовірні терміни.

"Вчора я розмовляв з кількома ключовими учасниками переговорів. Вони відчувають, що досягли певного прогресу. Водночас дехто (сенатор-республіканець Чак Шумер, - ред.) вважає, що буде укладено якусь угоду за закритими дверима і після вона буде проштовхнута через Сенат, а потім і через Палату представників. Цього не станеться", - сказав Корнін в ефірі Fox News Sunday.

Водночас сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем припустив, що угода щодо кордону не буде укладена до 2024 року. Він звинуватив Білий дім у виборі "поганої політики" щодо захисту південного кордону.

"Ми ще не наблизилися до угоди, вона буде укладена в наступному році. Політичний вибір адміністрації Байдена зробив кордон небезпечним місцем для перетину", - сказав Грем.

Видання The Hill нагадало, що навіть у разі досягнення згоди Сенату і Білого дому щодо кордону, закону, ймовірно, чекає нелегка боротьба в Палаті представників. Деякі республіканці дали зрозуміти, що вони захочуть більш жорстких умов в угоді, ніж запропонував Білий Дім і підконтрольний демократам Сенат.

Військова допомога США Україні - що відбувається

На початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Для винесення законопроекту на голосування він повинен був отримати хоча б 60 з 100 голосів. "За" проголосували лише 49 сенаторів.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і у найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. Згідно з даниіми Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

Видання CNN писало про те, що без допомоги Україні в обороні від агресії РФ Київ може самостійно воювати всього кілька місяців, що загрожує програшем у війні. Така небезпека зростає у зв'язку з відсутністю рішення Конгресу США щодо фінансування військової допомоги Україні.

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