Військова допомога Україні: у Білому домі жорстко розкритикували дії республіканців

У Білому домі розкритикували республіканців і зазначили, що вони активно підривають нацбезпеку США як всередині країни, так і за її межами.

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Дії республіканців підривають інтереси національної безпеки США - Білий дім / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

У Білому домі негативно відреагували на дії республіканців з Палати представників, які без відповідного дозволу вирушили у різдвяні канікули, не прийнявши рішення з питань допомоги Україні та Ізраїлю. Про це пише Fox News.

Сенат США повідомив, що продовжить свою роботу на наступному тижні, що означає відкладення різдвяних канікул для політиків. Проте республіканці не підтримують це непопулярне рішення.

У Білому домі закликали Конгрес США відкласти святкові різдвяні канікули і прийняти законопроекти щодо безпеки кордонів, а також підтримати рішення з надання допомоги Україні та Ізраїлю. Однак республіканці вирішили не відміняти свій відпочинок і залишили Вашингтон. Це спричинило гостру критику від Білого дому щодо республіканської Палати представників.

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Зокрема, Ендрю Бейтс, представник Білого дому, висловив думку, що для республіканців "важливіші канікули", ніж розв'язання критичних проблем. Варто відзначити, що "відпочинок" обох палат Конгресу США триватиме до 9 січня 2024 року. Бейтс також додав, що "республіканці вважають відпустку більш важливою, ніж виконання своїх обов'язків".

"Республіканці в Конгресі активно підривають наші інтереси національної безпеки – як усередині країни, так і в усьому світі. Тому що вони радше йдуть у відпустку, ніж виконують свою роботу", – заявив Бейтс.

Представник Білого дому також акцентував увагу на необхідності допомоги США для України. Бейтс також вказав на те, що республіканці люблять обговорювати стратегії у відношенні до Ірану, проте, ймовірно, у Палаті представників "Іран також отримує "помилування", якщо на кону відпустка республіканців".

"І якщо Путін переможе в Україні, він буде на порозі НАТО й погрожуватиме союзникам Альянсу", – наголосив Бейтс.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сенат США планує провести голосування щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю наступного тижня. Тривають перемовини між представниками демократів і республіканців стосовно змін у політиці безпеки кордонів. Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.

Як повідомила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, Сполучені Штати Америки вже використали 96% коштів, призначених для поповнення запасів Пентагону для надання допомоги Україні. Залишилось лише 1 мільярд доларів, і ці кошти планується витратити протягом грудня.

Майк Джонс, член Палати представників, відмовився від підтримки пропозиції про подовження роботи обох палат Конгресу США на тиждень з метою прийняття додаткового фінансування для України перед Різдвом.

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